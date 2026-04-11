Hasil Persijap Jepara vs Bhayangkara FC: Kejutan, The Guardians Tumbang 1-2!

PERSIJAP Jepara mengalahkan Bhayangkara FC 2-1 di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah pada Sabtu (11/4/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Persijap Jepara mengawali babak pertama dengan permainan agresif. Tak butuh waktu lama, Borja Herrera (1') sukses mencuri keunggulan lewat tendangan terukur.

Unggul 1-0, Laskar Kalinyamat -julukan Persijap Jepara- tetap bermain ofensif. Sementara itu, Bhayangkara FC masih mencari pola permainan terbaik.

Meski begitu, serangan Bhayangkara FC cukup berbahaya. Serangan Laskar Kalinyamat tak kalah efektif. Jual beli serangan terjadi hingga pengujung laga babak pertama.

Pada menit ke-45, tim tuan rumah sukses menambah keunggulan. Adalah Sudi Abdallah (45') yang sukses mencetak gol kedua untuk Persijap Jepara.

Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Persijap Jepara atas Bhayangkara FC 2-0. Memasuki babak kedua, The Guardians -julukan Bhayangkara FC- bermain ofensif.

Walau begitu, serangan yang dibangun oleh tim tamu tak efektif. Persijap Jepara mampu mengantisipasinya dengan baik. Situasi itu terjadi hingga menit ke-70.