HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Madura United vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Tuan Rumah Menang 2-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |17:48 WIB
Madura United menang 2-1 atas Persik Kediri di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@maduraunited,fc)
MADURA United menang tipis atas Persik Kediri dengan skor 2-1 di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Sabtu (11/4/2026) sore WIB. 

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sebagai tim tamu, Persik Kediri justru mendominasi permainan sejak menit awal. Skuad berjuluk Persik Kediri itu menciptakan beberapa peluang ke gawang Madura United, salah satunya lewat tendangan Muhamad Firli di menit ke-14. 

Madura United menang dramatis 2-1 atas Persik Kediri. (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

Perlahan, Madura United mampu memegang kendali permainan. Skuad berjuluk Laskar Sape Kerrab itu pun sukses membuka keran golnya lewat aksi Fransiskus Alesandro di menit ke-34. 

Gol tersebut membuat Laskar Sape Kerrabtaampak percaya diri. Hanya saja, mereka masih cukup kesulitan  menembus pertahanan Persik Kediri. 

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Madura United unggul sementara atas Persik Kediri dengan skor 1-0. 

Babak Kedua

Usai turun minum, Persik Kediri tampil lebih agresif guna mengejar ketertinggalan satu gol dari Madura United. Hasilnya, skuad Macan Putih -julukan Persik Kediri- sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Gusti Rendi di menit ke-62. 

 

