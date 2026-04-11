HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Shayne Pattynama Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |01:05 WIB
Penyebab Shayne Pattynama Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya
Mauricio Souza (tengah) pastikan Shayne Pattynama absen di laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
PERSIJA Jakarta dalam kondisi pincang jelang melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Terbaru, skuad berjuluk Macan Kemayoran itu dipastikan tidak akan diperkuat Shayne Pattynama.

Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu sangat penting bagi skuad Macan Kemayoran guna memangkas jarak di papan atas klasemen sementara Super League 2025/2026.

Sialnya, Persija Jakarta dipastikan tidak dalam versi terbaiknya pada laga tersebut. Macan Kemayoran harus kehilangan beberapa pilar penting seperti Jordi Amat dan Thales Lira yang terkena hukuman kartu, serta Mauro Zijlstra akibat cedera. 

1. Shayne Pattynama Sakit

Shayne Pattynama absen di laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/@persija)
Shayne Pattynama absen di laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/@persija)

Absennya Shayne Pattynama diungkapkan langsung pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. Ia mengungkapkan pemain berlabel Timnas Indonesia itu menepi karena sakit flu disertai demam tinggi.

“Kami punya beberapa masalah untuk pertandingan besok. Ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain. Shayne mengalami flu yang sangat parah, jadi juga tidak bisa bermain. Kami punya beberapa pemain penting yang absen di pertandingan ini,” kata Mauricio Souza dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Kendati demikian, Mauricio Souza memastikan persiapan Persija Jakarta tidak terganggu. Ia menyadari laga kontra Persebaya Surabaya sangat krusial, mengingat timnya puasa kemenangan di tiga laga terakhir.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211728/persija_jakarta-oDgK_large.jpg
Duel Klasik Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya Bakal Padati SUGBK, Polda Metro Jaya Siapkan Skema Lalin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211764/persita_tangerang_vs_arema_fc-5Sw1_large.jpg
Hasil Persita Tangerang vs Arema FC di Super League 2025-2026: Gol Tunggal Gustavo Franca Pastikan Kemenangan Singo Edan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211750/shayne_pattynama-O4Tb_large.jpg
Shayne Pattynama Dikritik Tidak Bisa Main, Pelatih Persija Jakarta Pasang Badan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211722/psm_yogyakarta_vs_psm_makassar-f8UC_large.jpg
Hasil PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Juku Eja Menang Dramatis 2-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/10/11/1695025/borussia-dortmund-siap-hadapi-leverkusen-laga-krusial-bundesliga-live-di-vision-jqi.webp
Borussia Dortmund Siap Hadapi Leverkusen: Laga Krusial Bundesliga Live di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/28/persib_bandung_dilarang_meremehkan_persebaya_surab.jpg
Gawat! Liga Kamboja Tinggal Selangkah Gusur Indonesia di Ranking Asia
