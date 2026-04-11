Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026

JADWAL siaran langsung Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di pekan ke-27 Super League 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Persija Jakarta Wajib Menang jika Ingin Jaga Peluang Juara

Persija Jakarta ingin menjaga kans dalam persaingan gelar juara Super League 2025-2026. Karena itu, mereka akan berusaha meraih tiga poin saat melawan Persebaya Surabaya.

Gelandang Persija Jakarta Fabio Colonego mengatakan timnya terus berbenah jelang melawan Persebaya Surabaya Saat ini, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- berada di posisi ketiga dengan 52 poin.

Di posisi kedua ada Borneo FC dengan 58 poin, sedangkan di puncak klasemen ditempati Persib dengan 61 poin. Sisa delapan pertandingan, Persija Jakarta ketinggalan sembilan poin dari Persib Bandung di puncak.

“Dalam sepakbola, hal-hal tidak selalu terjadi seperti yang kami inginkan. Intinya, kami harus terus bekerja keras," kata Fabio Calenego, Okezone mengutip dari laman resmi Persija, Sabtu (11/4/2026)

"Kami tahu bahwa berjuang untuk meraih gelar juara saat ini penuh tantangan, tetapi selama masih ada kesempatan, kami akan percaya dan berjuang sampai akhir,” lanjut gelandang asal Brasil.