Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |04:05 WIB
Fabio Calonego (tengah) siap bawa Persija Jakarta menang atas Persebaya Surabaya. (Foto: Persija.id)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di pekan ke-27 Super League 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Persija Jakarta Wajib Menang jika Ingin Jaga Peluang Juara

Persija Jakarta ingin menjaga kans dalam persaingan gelar juara Super League 2025-2026. Karena itu, mereka akan berusaha meraih tiga poin saat melawan Persebaya Surabaya.

Persija Jakarta saat kalah 2-3 dari Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)
Gelandang Persija Jakarta Fabio Colonego mengatakan timnya terus berbenah jelang melawan Persebaya Surabaya Saat ini, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- berada di posisi ketiga dengan 52 poin.

Di posisi kedua ada Borneo FC dengan 58 poin, sedangkan di puncak klasemen ditempati Persib dengan 61 poin. Sisa delapan pertandingan, Persija Jakarta ketinggalan sembilan poin dari Persib Bandung di puncak.

“Dalam sepakbola, hal-hal tidak selalu terjadi seperti yang kami inginkan. Intinya, kami harus terus bekerja keras," kata Fabio Calenego, Okezone mengutip dari laman resmi Persija, Sabtu (11/4/2026) 

"Kami tahu bahwa berjuang untuk meraih gelar juara saat ini penuh tantangan, tetapi selama masih ada kesempatan, kami akan percaya dan berjuang sampai akhir,” lanjut gelandang asal Brasil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211726/mauricio_souza_pastikan_shayne_pattynama_absen_di_laga_persija_jakarta_vs_persebaya_surabaya_okezone-YcO3_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211728/persija_jakarta-oDgK_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211764/persita_tangerang_vs_arema_fc-5Sw1_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211750/shayne_pattynama-O4Tb_large.jpg
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/10/11/1694995/jadwal-barcelona-vs-espanyol-laliga-di-vision-misi-bangkit-blaugrana-usai-kekalahan-tyu.webp
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/18/timnas_indonesia_u_19_kadek_arel.jpg
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement