HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs Arema FC di Super League 2025-2026: Gol Tunggal Gustavo Franca Pastikan Kemenangan Singo Edan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |21:05 WIB
Hasil Persita Tangerang vs Arema FC di Super League 2025-2026: Gol Tunggal Gustavo Franca Pastikan Kemenangan Singo Edan
Suasana laga Persita Tangerang vs Arema FC di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
BANTEN Arema FC sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-27 Super League 2025-2026. Gol semata wayang yang dicetak oleh Gustavo Franca menjadi pembeda dalam laga sengit yang digelar di Banten International Stadium (BIS), Jumat (10/4/2026) malam WIB tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan tampil agresif sejak menit awal. Hanya saja, serangan yang dibangun Persita Tangerang dan Arema FC masih terlalu polos sehingga belum ada peluang emas yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-20.

Persita Tangerang mendapat peluang emas di menit ke-24 lewat tendangan jarak jauh Ramon Bueno. Namun, tendangan tersebut masih bisa ditepis kiper Arema FC, Lucas Frigeri, sehingga hanya berujung sepak pojok.

Jual beli serangan terus tersaji hingga laga memasuki menit ke-40. Kemudian di menit ke-44, Pablo Ganet nyaris membawa Persita Tangerang pecah telur setelah tendangan bebasnya masih mampu ditepis oleh Frigeri.

Berselang satu menit, giliran Arema FC yang mendapat peluang lewat tendangan Arkhan Fikri namun ditepis oleh kiper Persita Tangerang, Igor Rodrigues. Pada akhirnya, kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Persita Tangerang vs Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Babak Kedua

Persita Tangerang tampil agresif usai turun minum. Hanya saja, tim berjulukkan Pendekar Cisadane itu masih cukup kesulitan menjebol pertahanan dari Singo Edan—julukan Arema FC.

Di menit ke-54, Persita Tangerang mengancam gawang Arema FC lewat tendangan roket Pablo Ganet. Namun sayang, tendangan pemain asal Spanyol itu masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang Arema FC.

 

