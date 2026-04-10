Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Juku Eja Menang Dramatis 2-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |17:43 WIB
PSM Yogyakarta vs PSM Makassar. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

HASIL PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Juku Eja -julukan PSM Makassar- sukses meraih kemenangan secara dramatis dengan skor 2-1.

Pertandingan seru tersaji di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada Jumat (10/4/2026) sore WIB. Gol-gol PSM Makassar dicetak oleh Luka Cumic (79’) dan Dusan Lagator (90+9’). Sementara itu, gol semata wayang PSIM tercipta lewat aksi Deri Corfe (54’).

PSM Yogyakarta vs PSM Makassar

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIM Yogyakarta yang tampil di depan pendukung sendiri bermain agresif sejak awa paruh pertama. Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta- memanfaatkan serangan cepat dari lini tengah.

Walau demikian, PSM Makassar membaca permainan tuan rumah dengan baik. Skema bertahan yang solid berhasil diterapkan oleh anak asuh Tomas Trucha.

Di tengah situasi itu, Juku Eja -julukan PSM Makassar- mengandalkan serangan balik cepat. Beberapa peluang tercipta, tetapi belum ada gol.

Hingga pengujung laga babak pertama, kedua tim masih belum bisa mencetak gol. Pada akhirnya, PSIM Yogyakarta versus PSM Makassar berakhir imbang tanpa gol di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211681/kadek_arel-BWs9_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Bali United, Kadek Arel Siap Acak-Acak Lini Tengah Pangeran Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211590/ramon_tanque_siap_antar_persib_bandung_sapu_bersih_delapan_laga_sisa_super_league_2025_2026-5sBC_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Bali United, Ramon Tanque: 8 Laga Sisa adalah Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/49/3211480/bambang_pamungkas-STg1_large.jpg
Persija Jakarta dalam Krisis, Bambang Pamungkas Layangkan Peringatan Keras untuk Skuad Macan Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/49/3211438/bojan_hodak-F4kB_large.jpg
Julio Cesar Absen di Laga Persib Bandung vs Bali United, Bojan Hodak Tak Masalah
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/10/51/1694939/pb-pencak-silat-minta-prabowo-subianto-jadi-ketum-6-periode-beruntun-mio.webp
PB Pencak Silat Minta Prabowo Subianto Jadi Ketum 6 Periode Beruntun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/16/winger_ac_milan_rafael_leao.jpg
Barcelona Naksir Rafael Leao, tapi Proses Transfer Terganjal Satu Hal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement