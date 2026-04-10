Hasil PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Juku Eja Menang Dramatis 2-1!

HASIL PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Juku Eja -julukan PSM Makassar- sukses meraih kemenangan secara dramatis dengan skor 2-1.

Pertandingan seru tersaji di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada Jumat (10/4/2026) sore WIB. Gol-gol PSM Makassar dicetak oleh Luka Cumic (79’) dan Dusan Lagator (90+9’). Sementara itu, gol semata wayang PSIM tercipta lewat aksi Deri Corfe (54’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIM Yogyakarta yang tampil di depan pendukung sendiri bermain agresif sejak awa paruh pertama. Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta- memanfaatkan serangan cepat dari lini tengah.

Walau demikian, PSM Makassar membaca permainan tuan rumah dengan baik. Skema bertahan yang solid berhasil diterapkan oleh anak asuh Tomas Trucha.

Di tengah situasi itu, Juku Eja -julukan PSM Makassar- mengandalkan serangan balik cepat. Beberapa peluang tercipta, tetapi belum ada gol.

Hingga pengujung laga babak pertama, kedua tim masih belum bisa mencetak gol. Pada akhirnya, PSIM Yogyakarta versus PSM Makassar berakhir imbang tanpa gol di babak pertama.