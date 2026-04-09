Demi Gelar Juara Super League 2025-2026, Umuh Muchtar Ingatkan Persib Bandung Haram Lengah di Fase Krusial

BANDUNG – Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, memberikan peringatan keras kepada seluruh penggawa Pangeran Biru agar tidak mengendurkan kewaspadaan dalam delapan pertandingan sisa Super League 2025-2026. Umuh menegaskan konsistensi menjadi harga mati jika Persib ingin menyapu bersih sisa laga dengan kemenangan demi mengunci gelar juara.

Keberhasilan membungkam Semen Padang pada pekan ke-26 telah memperkukuh posisi Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026. Saat ini, tim kebanggaan Bobotoh tersebut memimpin persaingan dengan koleksi 61 poin, terpaut empat angka dari Borneo FC di posisi kedua dan unggul sembilan angka atas rival abadi mereka, Persija Jakarta.

Meskipun menyambut positif tren kemenangan tersebut, Umuh meminta Marc Klok dan kawan-kawan untuk tetap membumi. Ia menekankan bahwa status sebagai pemuncak klasemen jangan sampai membuat para pemain kehilangan fokus atau merasa berada di atas angin.

1. Mentalitas Final di Delapan Laga Sisa

Pria berusia 77 tahun tersebut mengingatkan anak asuh Bojan Hodak bahwa setiap pertandingan di pengujung musim ini memiliki bobot yang sama dengan partai final. Karena itu, menjaga mentalitas bertanding menjadi prioritas utama yang harus dimiliki setiap individu di dalam tim.

"Saya menitip pesan kepada mereka, jangan jemawa dan jangan menganggap enteng. Kita harus menganggap setiap pertandingan itu adalah final. Jadi, semuanya harus serius, tidak ada yang leha-leha, harus semangat," ujar Umuh, dipetik dari laman Persib Bandung, Kamis (9/4/2026).

Umuh juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlalu memprioritaskan skor telak dalam setiap laga. Baginya, kemenangan tipis sekalipun jauh lebih berharga daripada bermain cantik namun gagal meraih poin penuh untuk mengamankan takhta klasemen.

"Alhamdulillah, yang penting bukan (soal) 2-0 atau 3-0-nya, tapi mendapat poin penuh. Itulah yang saya harapkan dari mereka dan ternyata terbukti," tambahnya.