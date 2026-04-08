3 Striker Naturalisasi yang Minim Bermain di Super League 2025-2026

Berikut tiga striker naturalisasi yang minim bermain di Super League 2025-2026 termasuk Mauro Zijlstra (18) dan Rafael Struick (Foto: PSSI)

Super League 2025-2026 diramaikan dengan kedatangan sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di awal dan pertengahan musim. Kehadiran mereka tentu diwarnai dengan pro dan kontra.

Di satu sisi, ketiga pemain tersebut membuktikan Super League semakin kompetitif. Namun, hal itu sekaligus menimbulkan kekhawatiran turunnya level permainan para pemain naturalisasi tersebut.

Parahnya lagi, tiga di antaranya bermain sebagai striker, posisi yang sangat butuh penguatan di Timnas Indonesia. Makin celaka lagi, mereka jarang mendapat kesempatan di klub. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

1. Rafael Struick

Dewa United bikin heboh saat mendatangkan pemain satu ini secara gratis pada Juli 2025. Struick memilih Banten Warriors setelah gagal bersaing di Brisbane Roar dan minim menit bermain.

Celakanya, hal serupa terulang di Dewa United. Struick, yang kini juga menyambi sebagai Youtuber, baru turun 16 kali di semua kompetisi dengan koleksi 498 menit plus catatan 1 gol dan 1 assist.