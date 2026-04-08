Dikalahkan Persib Bandung, Bangkok United Kini Bungkam Gamba Osaka di Leg I Semifinal AFC Champions League 2!

SEMPAT dikalahkan Persib Bandung di fase grup, Bangkok United kini membungkam Gamba Osaka di leg I semifinal AFC Champions League 2 2025-2026! Gamba Osaka menjamu Bangkok United di leg I semifinal AFC Champions League 2 2025-2026 yang berlangsung di Suita City Football Stadium, Suita, Jepang pada Rabu (8/4/2026) malam WIB.

Hitung-hitungan di atas kertas, Gamba Osaka dijagokan meraih kemenangan. Selain bermain di kandang sendiri, materi pemain Gamba Osaka juga di atas Bangkok United.

Bangkok United menang 1-0 atas Gamba Osaka di leg I semifinal AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: X/@TRUEBUFC)

1. Gamba Osaka Unggul Statistik atas Bangkok United

Gamba Osaka sangat dominan secara statistik atas Bangkok United. Secara penguasaan bola, skuad asuhan Jens Wissing mencatatkan ball possesion mencapai 71 persen.

Dari segi tembakan, Gamba Osaka juga dominan dengan melepaskan 21 shot! Namun, dari 21 tembakan itu, hanya dua di antaranya yang tepat sasaran. Hal itu sama persis dengan Bangkok United yang melepaskan dua shot on target dari delapan tembakan.

Gol cepat menjadi faktor Gamba Osaka kesulitan mengembangkan permainan. Bangkok United sudah unggul 1-0 di menit ke-15 via eksekusi penalti Muhsen Al Ghassani.

Ketika berupaya mengejar ketertinggalan, Gamba Osaka justru harus bermain 10 orang setelah Shinnosuke Nakatani mendapatkan kartu merah langsung di menit 74. Singkat kata, Gamba Osaka kalah 0-1 dari Bangkok United.