Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

AFC Resmi Resmi Hukum Persib Bandung Imbas Laga Sengit Kontra Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |08:39 WIB
Uilliam Barros dihukum skorsing dua pertandingan karena terkena kartu merah di laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/@uilliambarros94)
A
A
A

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) resmi menghukum Persib Bandung imbas laga sengit kontra Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 pada Rabu, 18 Februari 2026 malam WIB. AFC menghukum salah satu pemain Persib Bandung, Uilliam Barros, sanksi larangan tampil dua pertandingan.

Dalam Pasal 47 Kode Disiplin dan Etik AFC, Uilliam Barros mendapatkan skorsing dua pertandingan karena mendapat kartu merah langsung di laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC. Kartu merah didapat karena Uilliam Barros melancarkan tekel keras ke bek Ratchaburi FC, Jonathan Khemdee.

Barros terkena kartu merah di laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/@persib)

"Uilliam Barros dikartu merah wasit karena melakukan pelanggaran keras," tulis pernyataan yang dibuat Komite Disiplin AFC.

1. Denda Rp25 Juta

Tak hanya skorsing dua pertandingan, Uilliam Barros pemain yang mengemas delapan gol di Super League 2025-2026 juga diminta membayar denda Rp25 juta. Meski ditujukan kepada Uilliam Barros, denda disinyalir tetap dibayarkan manajemen Persib Bandung.

Efek kartu merah yang didapatkan Uilliam Barros di ujung babak pertama laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kesulitan mengembangkan permainan di babak kedua.

Akibatnya, Persib Bandung hanya menang 1-0 atas Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Efek cuma menang 1-0, Persib Bandung gagal lolos ke perempatfinal karena kalah agregat 1-3 dari Ratchaburi FC.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement