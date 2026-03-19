AFC Resmi Resmi Hukum Persib Bandung Imbas Laga Sengit Kontra Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Uilliam Barros dihukum skorsing dua pertandingan karena terkena kartu merah di laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/@uilliambarros94)

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) resmi menghukum Persib Bandung imbas laga sengit kontra Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 pada Rabu, 18 Februari 2026 malam WIB. AFC menghukum salah satu pemain Persib Bandung, Uilliam Barros, sanksi larangan tampil dua pertandingan.

Dalam Pasal 47 Kode Disiplin dan Etik AFC, Uilliam Barros mendapatkan skorsing dua pertandingan karena mendapat kartu merah langsung di laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC. Kartu merah didapat karena Uilliam Barros melancarkan tekel keras ke bek Ratchaburi FC, Jonathan Khemdee.

"Uilliam Barros dikartu merah wasit karena melakukan pelanggaran keras," tulis pernyataan yang dibuat Komite Disiplin AFC.

1. Denda Rp25 Juta

Tak hanya skorsing dua pertandingan, Uilliam Barros pemain yang mengemas delapan gol di Super League 2025-2026 juga diminta membayar denda Rp25 juta. Meski ditujukan kepada Uilliam Barros, denda disinyalir tetap dibayarkan manajemen Persib Bandung.

Efek kartu merah yang didapatkan Uilliam Barros di ujung babak pertama laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kesulitan mengembangkan permainan di babak kedua.

Akibatnya, Persib Bandung hanya menang 1-0 atas Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Efek cuma menang 1-0, Persib Bandung gagal lolos ke perempatfinal karena kalah agregat 1-3 dari Ratchaburi FC.