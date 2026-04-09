Enggan Jemawa di Puncak Klasemen, Julio Cesar Sebut Sisa Laga Persib Bandung bak Partai Final

BANDUNG – Bek asing Persib Bandung, Julio Cesar, memilih untuk tetap membumi dan enggan berspekulasi mengenai peluang timnya mengunci gelar juara Super League 2025-2026 lebih awal. Baginya, perjuangan Maung Bandung masih sangat panjang mengingat ada delapan pertandingan krusial yang harus dilewati dengan penuh kewaspadaan.

Skuad Maung Bandung saat ini memang tengah kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 61 poin. Keunggulan empat angka dari Borneo FC yang membuntuti di posisi kedua tidak lantas membuat armada Bojan Hodak ini merasa di atas angin.

Julio Cesar menekankan pentingnya konsentrasi penuh dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya demi mengamankan poin maksimal. Fokus ini menjadi kunci utama bagi Persib untuk mempertahankan takhta kompetisi kasta tertinggi di tanah air tersebut.

1, Fokus Menatap Laga Terdekat

"Kami memiliki delapan pertandingan final dan sekarang kami fokus dulu untuk menghadapi yang terdekat. Kami harus menatapnya dan melaju step by step," ujar Julio dilansir dari laman Persib, Kamis (9/4/2026).

Sesi latihan Persib Bandung

Julio Cesar menegaskan Persib akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin menjelang laga kontra Bali United. Persiapan matang terus digodok agar Persib mampu mengamankan poin penuh di kandang sendiri.