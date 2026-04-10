Duel Klasik Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya Bakal Padati SUGBK, Polda Metro Jaya Siapkan Skema Lalin

JAKARTA – Kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) diprediksi akan menjadi lautan manusia saat Persija Jakarta menjamu Persebaya Surabaya di laga lanjutan Super League 2025-2026, Sabtu 11 April 2026 malam WIB. Mengingat panitia pelaksana pertandingan telah melepas 60 ribu tiket penonton, pihak kepolisian pun mulai melakukan langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran aktivitas di sekitar kawasan Senayan.

Pertemuan kedua tim tersebut tersaji dalam pekan ke-27 Super League 2025-2026. Polda Metro Jaya pun memberikan imbauan untuk masyarakat yang akan melintas di sekitar SUGBK karena arus lalu lintas dipastikan akan mengalami kepadatan yang signifikan.

"Diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan pada arus lalu lintas di sekitar area Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut," tulis keterangan Instagram TMC Polda Metro Jaya, dikutip Jumat (10/4/2026).

1. Antisipasi Kepadatan Kendaraan di Area Senayan

Polda Metro Jaya pun akan berusaha memberikan pelayanan terbaik mungkin. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tetap merasa nyaman dan aman saat beraktivitas di sekitar SUGBK di tengah membeludaknya suporter.

"Mohon ikuti petunjuk dan arahan dari petugas di lapangan," sambung akun tersebut.