Jelang Persib Bandung vs Bali United, Ramon Tanque: 8 Laga Sisa adalah Final!

PENYERANG Persib Bandung Ramon Tanque berjuang membawa timnya meraih hasil maksimal di delapan laga sisa Super League 2025-2026. Ia akan berjuang mengantarkan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juara kompetisi kasta teratas Tanah Air musim ini.

1. Persib Bandung Kukuh di Puncak Klasemen

Saat ini Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan mengumpulkan 61 poin. Di posisi kedua ada Borneo FC yang memiliki 57 poin, sedangkan di peringkat ketiga ada Persija Jakarta dengan 52 angka.

Ramon Tanque mengakui Persib Bandung akan mendapat ujian berat dari Bali United. Pertemuan kedua tim tersaji di pekan ke-27 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 12 April 2026 pukul 19.00 WIB.

"Pertandingan melawan Bali sangat penting, sama seperti yang lainnya. Sekarang tersisa delapan pertandingan lagi. Jadi, itu adalah delapan laga final bagi kami dan kami akan terus menjaga fokus," kata Ramon Tanque, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (10/4/2026).

"Mengenai kemenangan mereka (Bali United menang 6-1 atas PSBS Biak), saya pikir penting bagi kami untuk selalu menganalisis lawan berikutnya. Kami tahu Bali United itu tim kuat," tambahnya.