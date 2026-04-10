Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Bali United, Ramon Tanque: 8 Laga Sisa adalah Final!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |07:05 WIB
Ramon Tanque siap antar Persib Bandung sapu bersih delapan laga sisa Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PENYERANG Persib Bandung Ramon Tanque berjuang membawa timnya meraih hasil maksimal di delapan laga sisa Super League 2025-2026. Ia akan berjuang mengantarkan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juara kompetisi kasta teratas Tanah Air musim ini.

1. Persib Bandung Kukuh di Puncak Klasemen

Saat ini Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan mengumpulkan 61 poin. Di posisi kedua ada Borneo FC yang memiliki 57 poin, sedangkan di peringkat ketiga ada Persija Jakarta dengan 52 angka.

Ramon Tanque, mesin gol Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)
Ramon Tanque mengakui Persib Bandung akan mendapat ujian berat dari Bali United. Pertemuan kedua tim tersaji di pekan ke-27 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 12 April 2026 pukul 19.00 WIB.

"Pertandingan melawan Bali sangat penting, sama seperti yang lainnya. Sekarang tersisa delapan pertandingan lagi. Jadi, itu adalah delapan laga final bagi kami dan kami akan terus menjaga fokus," kata Ramon Tanque, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (10/4/2026).

"Mengenai kemenangan mereka (Bali United menang 6-1 atas PSBS Biak), saya pikir penting bagi kami untuk selalu menganalisis lawan berikutnya. Kami tahu Bali United itu tim kuat," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement