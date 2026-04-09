HOME BOLA LIGA INDONESIA

Julio Cesar Absen di Laga Persib Bandung vs Bali United, Bojan Hodak Tak Masalah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |12:56 WIB
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG Persib Bandung dipastikan kehilangan salah satu pilar di lini pertahanan, yakni Julio Cesar saat menjamu Bali United pada pekan ke-27 Super League 2025-2026. Kendati demikian, pelatih Persib, Bojan Hodak, merasa masalah tersebut takkan menganggu upaya Pangeran Biru untuk mengamankan poin penuh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu 12 April 2026 mendatang.

Pertandingan ini merupakan laga krusial bagi tim asuhan Bojan Hodak guna mempertegas posisi mereka di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026. Persib saat ini memimpin perburuan gelar dengan keunggulan empat angka atas Borneo FC, sehingga setiap pertandingan sisa dianggap sebagai partai final.

Sayangnya, Persib Bandung harus kehilangan bek andalan Julio Cesar dalam laga tersebut akibat akumulasi kartu kuning. Beruntung, Bojan Hodak tidak terlalu risau dengan situasi tersebut karena Frans Putros dan Patricio Matricardi, yang sebelumnya absen karena alasan serupa, dipastikan sudah bisa kembali merumput menghadapi Serdadu Tridatu.

"Ya Julio tidak akan bermain, tapi Pato (Matricardi) kembali. Jadi, saya pikir tidak ada masalah," kata Hodak, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (9/4/2026).

Julio Cesar. (Foto: Instagram/juliocfreita44)

1. Update Kondisi Andrew Jung dan Beckham Putra

Lebih lanjut, Hodak memberikan kabar terkini terkait Andrew Jung dan Beckham Putra yang sempat absen pada laga kontra Semen Padang karena alasan berbeda. Andrew Jung sebelumnya dilaporkan mengalami cedera, sementara gelandang muda Beckham Putra terpaksa menepi karena masalah kesehatan.

Hodak mengungkapkan kedua pemain penting itu belum bergabung dalam sesi latihan pertama jelang melawan Bali United pada Rabu 8 April 2026 kemarin. Meski demikian, sang pelatih memastikan bahwa Jung dan Beckham akan mulai kembali berlatih bersama skuad Pangeran Biru pada hari ini.

 

