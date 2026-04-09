HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Tawarkan Kontrak Fantastis ke Bojan Hodak, Bertahan atau Pergi?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |12:00 WIB
Persib Bandung Tawarkan Kontrak Fantastis ke Bojan Hodak, Bertahan atau Pergi?
Bojan Hodak belum perpanjang kontrak di Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku sudah mendapatkan proposal perpanjangan kontrak dari manajemen. Bojan Hodak bahkan blak-blakan mendapat penawaran kontrak fantastis dari manajemen Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Lantas, apa respons Bojan Hodak setelah mendapatkan penawaran di atas? Bojan Hodak mengatakan masih memikirkan keputusan apa yang diambil.

Bojan Hodak belum perpanjang kontrak di Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)
Bojan Hodak belum perpanjang kontrak di Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

“Kami sedang dalam pembicaraan, sedang dibicarakan. Mereka oke, Pak Glenn Sugita (CEO PT Persib Bandung Bermartabat) memberi saya penawaran yang bagus tapi ada beberapa hal lain yang juga saya miliki dalam hidup saya, jadi saya masih berbicara dengannya dan saya berharap semuanya akan baik-baik saja di akhir,” kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman iLeague, Kamis (9/4/2026).

1. Bojan Hodak Bertahan atau Pergi?

Mengutip dari Transfermarkt, kontrak Bojan Hodak bersama Persib Bandung berakhir pada 31 Mei 2026. Keputusan akan diambil Bojan Hodak, apakah akan bertahan di Persib Bandung atau angkat kaki.

Semenjak menjadi pelatih Persib Bandung pada 26 Juli 2023, Bojan Hodak masuk kategori sukses. Ia membawa Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024 dan 2024-2025.

Pelatih asal Kroasia ini juga dalam trek tepat membawa Persib Bandung juara Super League tiga musim beruntun. Hingga pekan ke-26 Super League 2025-2026, Persib Bandung duduk di posisi puncak dengan 61 angka, unggul empat poin atas Borneo FC di posisi dua.

 

