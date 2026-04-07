Respons Dony Tri Pamungkas Lihat Persija Jakarta Gagal Menang di 3 Laga Beruntun Super League 2025-2026

PERSIJA Jakarta tidak dalam situasi baik-baik saja. Pasalnya, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- gagal meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir Super League 2025-2026.

Skuad asuhan Mauricio Souza itu baru saja kalah 2-3 dari Bhayangkara FC dalam pekan ke-26 Super League 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, pada Minggu 5 April 2026 sore WIB.

Bhayangkara FC menang dramatis 3-2 atas Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persija)

1. Dony Tri Pamungkas Kecewa Persija Jakarta Belum Bangkit

Pemain Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas mengatakan kecewa timnya belum bangkit. Akibatnya, Persija Jakarta kembali gagal membawa pulang poin laga tandang Super League 2025-2026.

"Ya, pasti kecewa dengan hasil pertandingan ini. Tapi, kita tidak boleh berlarut-larut karena masih mempunyai delapan pertandingan lagi," kata Dony Tri Pamungkas usai laga.

2. Lupakan Kekalahan dari Bhayangkara FC

Pemain Timnas Indonesia itu menegaskan timnya harus melupakan kekalahan dari Bhayangkara FC. Pasalnya, kompetisi masih menyisakan delapan laga lagi sehingga apa pun masih bisa terjadi.

"Kami semua harus siap untuk menatap pertandingan-pertandingan ke depan," ucap Dony Tri Pamungkas.