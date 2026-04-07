Barcelona Pernah Dipermalukan Atletico Madrid 0-4, Hansi Flick: Liga Champions Berbeda!

Atletico Madrid pernah mempermalukan Barcelona 4-0 pada musim ini di ajang Copa del Rey 2025-2026 (Foto: La Liga)

BARCELONA – Atletico Madrid pernah mempermalukan Barcelona 4-0 pada musim ini di ajang Copa del Rey 2025-2026. Pelatih Hansi Flick memastikan hal itu tidak akan terulang di Perempatfinal Liga Champions.

1. Tidak Ingin Terulang

Hasil memalukan itu dirasakan Barcelona saat melakoni leg I semifinal Copa del Rey 2025-2026 pada 13 Februari. Mereka dihajar Atletico 0-4 kendati bisa menang 3-0 pada pertemuan kedua di Camp Nou.

Akhir pekan lalu, Barcelona juga berhasil menang 2-1 atas Los Rojiblancos di Liga Spanyol 2025-2026. Namun, Flick mengatakan, semua ajang rasanya berbeda.

“Ini akan berbeda karena Liga Champions adalah kompetisi terbaik. Kami harus bermain melawan rival yang hebat, yang memiliki pemain-pemain hebat, tapi kami ingin mencapai babak berikutnya,” ujar Flick, dinukil dari Football Espana, Selasa (7/4/2026).

“Atletico adalah tim yang tangguh. Mereka punya sikap luar biasa dan pemain yang fantastis. Kami akan berusaha mendapatkan hasil bagus besok karena tahu kami akan bermain di kandang mereka nanti,” imbuh pria berpaspor Jerman itu.