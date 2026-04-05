Semen Padang vs Persib Bandung di Super League 2025-2026

PADANG – Link live steaming Semen Padang vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga di markas Semen Padang itu diprediksi berjalan sengit, bahkan gelandang Persib, Marc Klok menilai pertandingan tersebut bak pertemuan di final.

Ya, Marc Klok mengusung motivasi tinggi menjelang bentrokan sengit melawan Semen Padang di pekan ke-26 Super League 2025-2026 tersebut. Pemain naturalisasi ini menegaskan duel di tanah Minang tersebut merupakan awal dari rangkaian sembilan laga final yang harus dimenangkan Skuad Maung Bandung demi mengunci gelar juara Super League 2025-2026.

Persib Bandung bertandang ke markas Semen Padang di Stadion GOR H. Agus Salim, Padang, Minggu (5/4/2026) pukul 19.00 WIB. Laga pekan di markas Semen Padang itu sangat penting bagi skuad Pangeran Biru —julukan Persib Bandung— dalam misi mempertahankan gelar juara.

Pasalnya, Persib Bandung masih belum aman kendati sedang memuncaki papan klasemen dengan raihan 58 poin. Skuad Pangeran Biru hanya unggul empat angka atas Borneo FC, dan enam poin atas Persija Jakarta, yang menjadi pesaing serius dalam perburuan gelar juara.

Dibilang belum aman karena kompetisi Super League musim ini masih menyisakan sembilan pertandingan. Segala kemungkinan masih bisa terjadi, apalagi jika Persib Bandung terpeleset dan Borneo FC serta Persija Jakarta sukses mencatat hasil positif.

Ramon Tanque (kiri) bersama Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)

1. Tekad Sapu Bersih Sembilan Laga Sisa

Karena itu, Klok serius menatap pertandingan melawan Semen Padang. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu bertekad membawa Pangeran Biru menyapu bersih sembilan laga sisa dengan kemenangan, termasuk kontra Kabau Sirah—julukan Semen Padang.

"Kita tahu kami menyisakan sembilan laga dan kami menganggapnya seperti laga final. Kami ingin ambil (menang) semua dan besok adalah yang pertama dari sembilan final itu," tegas Klok, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (5/4/2026).