Jadwal Siaran Langsung Bhayangkara FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 Sore Ini

LAMPUNG – Jadwal siaran langsung Bhayangkara FC vs Persija Jakarta di pekan ke-26 Super League 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, pada Minggu (5/4/2026) pukul 15.30 WIB tersebut pun menjadi sebuah laga yang sangat dinantikan oleh penggawa Persija, Rizky Ridho.

Pasalnya lini pertahanan Persija Jakarta yang dikomandoi Rizky Ridho menyatakan kesiapan penuh untuk meredam keganasan Bhayangkara FC. Ridho menegaskan skuad Macan Kemayoran tengah mengusung misi bangkit demi mengakhiri paceklik kemenangan mereka.

Laga tersebut akan menjadi ujian berat bagi Persija Jakarta. Sebab, The Guardians—julukan Bhayangkara FC—diketahui belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir.

Mereka berhasil merebut kemenangan atas Persebaya Surabaya (2-1), Persik Kediri (4-3), Semen Padang (4-0), Dewa United (2-0), dan Arema FC (2-1). Catatan ini kontradiksi dengan Persija.

Macan Kemayoran belum menang dalam dua laga terakhir setelah ditahan imbang Borneo FC (2-2) dan Dewa United (1-1). Oleh sebab itu, Ridho menegaskan tekadnya untuk merebut tiga poin di laga mendatang.

1. Kesiapan Fisik dan Mental Macan Kemayoran

"Ya, teman-teman sudah dalam keadaan siap untuk pertandingan besok. Pertandingan besok kita akan berusaha memberikan yang terbaik, karena di dua laga kemarin kita belum mendapatkan poin sempurna atau tiga poin," kata Ridho dalam konferensi pers pra-pertandingan yang Okezone kutip, Minggu (5/4/2026).