Penyerang Timnas Indonesia Mauro Zijlstra Absen Perkuat Persija Jakarta hingga Akhir Musim?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |00:05 WIB
Mauro Zijlstra berpotensi absen membela Persija Jakarta hingga akhir musim. (Foto: Instagram/@maurozijlstra)
PENYERANG Timnas Indonesia Mauro Zijlstra berpotensi absen membela Persija Jakarta hingga akhir musim. Sebab, ia dipastikan menepi beberapa pekan ke depan karena mengalami cedera lutut usai membela Timnas Indonesia.

1. Mauro Zijlstra Cedera saat Bela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

Mauro Zijlstra telah kembali ke skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- setelah membela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Dari dua laga yang dimainkan skuad Garuda dalam ajang tersebut, ia hanya bermain satu kali ketika melawan Saint Kitts and Nevis. 

Mauro Zijlstra cedera di laga Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Dalam laga tersebut, Mauro Zijlstra menyumbang satu gol dalam kemenangan telak 4-0 untuk Timnas Indonesia. Namun, ia mengalami cedera pada pertandingan tersebut. Namanya pun harus dicoret dan digantikan Jens Raven untuk pertandingan final melawan Bulgaria. 

Mauro Zijlstra kembali mengalami masalah pada pangkal paha, area yang sama yang membuatnya absen dalam dua laga terakhir Persija Jakarta melawan Borneo FC dan Dewa United. Tentu, ini bukan kabar baik untuk skuad Macan Kemayoran karena harus kembali kehilangan striker anyarnya. 

Dokter tim Persija Jakarta, dr. Muhammad Andeansah, Sp.KO, mengungkapkan cedera Mauro Zijlstra dibutuhkan perhatian khusus. Eks pemain FC Volendam itu mengalami robekan pada otot dan durasi pemulihannya bisa mencapai satu atau dua bulan.

“Hasil MRI menunjukkan Mauro mengalami re-injury (robekan pada otot). Durasi pemulihan tergantung dari perkembangan fungsi otot selama program pemulihan dilakukan,” kata dr. Andeansah, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

 

