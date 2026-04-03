4 Pilar Persija Jakarta Tuntas Bela Timnas Indonesia, Siap Berjuang Lagi Bareng Macan Kemayoran

DEPOK – Empat pilar Persija Jakarta yang membela Timnas Indonesia sudah kembali ikut sesi latihan di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat. Mereka adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, dan Mauro Zijlstra.

Kehadiran keempat pemain tersebut menambah kekuatan tim dalam melanjutkan program latihan bersama Persija. Mereka langsung bergabung setelah menyelesaikan tugas internasional bersama Skuad Garuda.

1. Kontribusi Persija Jakarta ke Timnas Indonesia

Ridho tampil konsisten di lini pertahanan Timnas Indonesia selama FIFA Series berlangsung. Eks pemain Persebaya Surabaya itu dipercaya bermain saat menghadapi Timnas Saint Kitts and Nevis serta Timnas Bulgaria.

Dony Tri juga mendapat kesempatan tampil dalam dua pertandingan tersebut. Ia bermain penuh pada laga pertama dan kemudian masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Bulgaria.

Zijlstra sempat mencatatkan kontribusi dengan mencetak satu gol ke gawang Saint Kitts and Nevis. Namun, ia harus absen pada pertandingan kedua akibat mengalami cedera dan perannya digantikan oleh bomber Bali United Jens Raven.

Sementara itu, Amat tampil satu kali pada laga perdana di FIFA Series 2026. Mantan pemain Swansea City itu dimainkan di posisi gelandang oleh pelatih John Herdman, peran yang mulai sering dijalani di Persija.