Jadwal Siaran Langsung Dewa United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 Malam Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |18:56 WIB
Jadwal Siaran Langsung Dewa United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 Malam Ini
Pemain Dewa United, Ivar Jenner. (Foto: Instagram/ivarjnr)
TANGERANG – Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, memberikan suntikan motivasi sekaligus tantangan bagi gelandang mudanya, Ivar Jenner, untuk tidak cepat puas dengan pencapaian saat ini. Jan Olde berharap Ivar terus mengasah kemampuannya agar dapat memberikan kontribusi maksimal dan mengamankan posisi reguler dalam skuad Banten Warriors—julukan Dewa United.

Gelandang muda berbakat itu baru saja menyudahi tugasnya di Timnas Indonesia. Dia memberikan kontribusi saat timnya menjadi runner-up FIFA Series 2026.

Jan Olde Riekerink mengatakan senang Ivar Jenner dapat berkontribusi untuk Skuad Garuda—julukan Timnas Indonesia. Dia menilai Ivar masih memiliki ruang yang sangat besar untuk tumbuh menjadi pemain yang lebih matang.

"Tidak perlu analisis pertandingan timnas karena intinya saya senang bakatnya Ivar diakui oleh federasi dan saya tahu dia main dua kali. Tetapi saya lihat di kariernya ada sedikit aneh karena semestinya ada dasar-dasar elementary," kata Jan Olde dilansir dari laman i.League, Jumat (3/4/2026).

"Seharusnya dia bisa jauh lebih berkembang daripada yang lain dan dia juga sudah lama di Jong Utrecht," tambahnya.

Ivar Jenner resmi bergabung dengan Dewa United FC (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
Ivar Jenner resmi bergabung dengan Dewa United FC

1. Pentingnya Tekanan dalam Pengembangan Bakat

Pelatih asal Belanda mengatakan Ivar Jenner tidak boleh berpuas diri dengan performanya saat ini. Menurutnya, Ivar sangat tepat berada di Dewa United dan Timnas Indonesia karena faktor lingkungan yang mendukung.

"Dan bakat, pelatih selalu bilang bakat hanya bisa berkembang kalau ada tekanan. Nah jadi intinya saya senang dia dipanggil oleh tim nasional dan harapannya Ivar bisa berkembang di sini juga di lingkungan kita," sambung Jan Olde.

 

