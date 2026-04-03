Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSIM Yogyakarta Siaga Jelang Hadapi Dewa United, Waspadai Kekuatan Baru Banten Warriors

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |03:04 WIB
PSIM Yogyakarta dalam kondisi siaga jelang menghadapi Dewa United (Foto: iLeague)
A
A
A

YOGYAKARTA – PSIM Yogyakarta dalam kondisi siaga jelang menghadapi Dewa United. Pelatih Jean Paul van Gastel menilai Banten Warriors tak bisa dianggap remeh karena memiliki kekuatan baru.

Laskar Mataram dijadwalkan bertandang ke markas Dewa United FC di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Jumat (3/4/2026). Saat ini, para pemain PSIM telah kembali menjalani latihan setelah sempat libur pada momen Lebaran. 

Rahmatsho Rahmatzoda saat membela PSIM Yogyakarta rahmatzoda_3

Fokus tim kini sepenuhnya diarahkan untuk menghadapi pertandingan penting tersebut. Keseriusan dalam persiapan dilakukan demi memperbaiki posisi di klasemen sementara. Saat ini, PSIM menempati peringkat kedelapan dari 18 tim dengan raihan 38 poin.

1. Tangguh

Menjelang laga melawan Dewa United, van Gastel memastikan kondisi para pemain dalam keadaan baik. Juru taktik berpaspor Belanda itu menilai masa libur memberikan dampak positif bagi kebugaran tim.

“Kondisi mereka bagus. Mereka kembali dengan baik dari liburan guna menyegarkan pikiran dan tubuh mereka,” kata van Gastel dikutip dari laman resmi iLeague, Jumat (3/4/2026).

Pelatih berusia 53 tahun itu menyebut tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi laga ini. Van Gastel memilih fokus pada peningkatan performa tim secara keseluruhan dalam sesi latihan.

“Prinsip-prinsip bertahan dan menyerang, itu ada di semua latihan kami saat ini. Kalau persiapan melawan Dewa United, saya fokus pada tim saya sendiri dan cara kami ingin bermain,” jelas van Gastel.

Eks tangan kanan Giovanni van Bronckhorst tersebut turut menyoroti kekuatan Dewa United yang semakin meningkat. Menurutnya, tambahan pemain di bursa transfer membuat tim lawan menjadi lebih solid.

Diketahui, pada 2026, Dewa United telah merekrut sejumlah pemain. Di antaranya ada Damion Lowe dan Ivar Jenner. Keduanya tentu tidak ada saat Dewa United kalah dari PSIM Yogyakarta (0-2) di pertemuan pertama pada Oktober 2025.

“Saya pikir, mereka sudah memiliki tim amat tangguh. Mereka melangkah jauh di Liga Asia, sayangnya tersingkir dari kompetisi itu, tapi mendapat bantuan tambahan pemain baru di bursa transfer sehingga membuat Dewa United menjadi tim lebih kuat sekarang,” ujar van Gastel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement