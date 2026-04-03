PSIM Yogyakarta Siaga Jelang Hadapi Dewa United, Waspadai Kekuatan Baru Banten Warriors

YOGYAKARTA – PSIM Yogyakarta dalam kondisi siaga jelang menghadapi Dewa United. Pelatih Jean Paul van Gastel menilai Banten Warriors tak bisa dianggap remeh karena memiliki kekuatan baru.

Laskar Mataram dijadwalkan bertandang ke markas Dewa United FC di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Jumat (3/4/2026). Saat ini, para pemain PSIM telah kembali menjalani latihan setelah sempat libur pada momen Lebaran.

Fokus tim kini sepenuhnya diarahkan untuk menghadapi pertandingan penting tersebut. Keseriusan dalam persiapan dilakukan demi memperbaiki posisi di klasemen sementara. Saat ini, PSIM menempati peringkat kedelapan dari 18 tim dengan raihan 38 poin.

1. Tangguh

Menjelang laga melawan Dewa United, van Gastel memastikan kondisi para pemain dalam keadaan baik. Juru taktik berpaspor Belanda itu menilai masa libur memberikan dampak positif bagi kebugaran tim.

“Kondisi mereka bagus. Mereka kembali dengan baik dari liburan guna menyegarkan pikiran dan tubuh mereka,” kata van Gastel dikutip dari laman resmi iLeague, Jumat (3/4/2026).

Pelatih berusia 53 tahun itu menyebut tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi laga ini. Van Gastel memilih fokus pada peningkatan performa tim secara keseluruhan dalam sesi latihan.

“Prinsip-prinsip bertahan dan menyerang, itu ada di semua latihan kami saat ini. Kalau persiapan melawan Dewa United, saya fokus pada tim saya sendiri dan cara kami ingin bermain,” jelas van Gastel.

Eks tangan kanan Giovanni van Bronckhorst tersebut turut menyoroti kekuatan Dewa United yang semakin meningkat. Menurutnya, tambahan pemain di bursa transfer membuat tim lawan menjadi lebih solid.

Diketahui, pada 2026, Dewa United telah merekrut sejumlah pemain. Di antaranya ada Damion Lowe dan Ivar Jenner. Keduanya tentu tidak ada saat Dewa United kalah dari PSIM Yogyakarta (0-2) di pertemuan pertama pada Oktober 2025.

“Saya pikir, mereka sudah memiliki tim amat tangguh. Mereka melangkah jauh di Liga Asia, sayangnya tersingkir dari kompetisi itu, tapi mendapat bantuan tambahan pemain baru di bursa transfer sehingga membuat Dewa United menjadi tim lebih kuat sekarang,” ujar van Gastel.