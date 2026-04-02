Pantang Anggap Arema FC Lemah, Hendri Susilo Pastikan Malut United Tampil Full Power

MALANG – Pelatih Malut United, Hendri Susilo menegaskan pasukannya pantang menganggap Arema FC lemah jelang bentrokan di pekan ke-26 Super League 2025-2026, pada Jumat 3 April 2026 mendatang. Ia pun memastikan mentalitas anak asuhnya tetap kuat dan fokus sepenuhnya untuk mencuri poin di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Persiapan matang telah dilakukan Laskar Kie Raha –julukan Malut United– melalui pemusatan latihan di Yogyakarta selama sepekan terakhir pascalibur Idulfitri. Hendri Susilo merasa modal latihan tersebut sudah lebih dari cukup untuk meladeni permainan Singo Edan.

“Setelah libur Idulfitri, kami sudah berkumpul di Yogya sejak pekan lalu. Selama sepekan terakhir, kami mematangkan persiapan dan saya pikir itu sudah cukup untuk melawan Arema,” kata Hendri dalam konferensi pers, Kamis (2/4/2026).

1. Rekor Pertahanan Malut United

Malut United datang ke Malang dengan status sebagai salah satu raja tandang musim ini. Menempati peringkat ke-4 klasemen dengan 45 poin, mereka tercatat sebagai tim kedua dengan torehan poin tandang terbanyak (21 poin), sejajar dengan Bali United.

Lini belakang Malut United juga tergolong sangat disiplin, hanya kebobolan 13 kali di laga luar kandang, catatan yang hanya kalah tipis dari Persib Bandung. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tuan rumah.

Arema FC yang tertahan di posisi ke-11 sedang didera tren negatif berupa tiga kekalahan beruntun. Lini pertahanan tim asuhan Marquinhos Santos juga menjadi sorotan setelah gagal mencatatkan clean sheet dalam 10 dari 12 laga kandang musim ini. Meski Arema dipastikan tampil pincang tanpa beberapa pemain asing akibat akumulasi kartu, Hendri Susilo enggan memandang sebelah mata.