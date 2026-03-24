Siap Majukan Sepak Bola Maluku Utara, Malut United Bangun Training Camp dengan Standar Internasional

TERNATE – Komitmen Malut United untuk memajukan sepak bola di bumi Maluku Kie Raha bukan sekadar isapan jempol. Pada Senin 23 Maret 2026, klub kebanggaan masyarakat Maluku Utara ini secara resmi membuka fasilitas Training Camp terbaru mereka di Ternate. Peresmian ini menandai babak baru dalam penciptaan ekosistem pembinaan atlet yang profesional dan berkelanjutan.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pembina klub yang juga tokoh berpengaruh, di antaranya Sultan Ternate Hidayat Mudaffar Sjah, Sultan Tidore Husain Alting Sjah, serta Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa. Kehadiran para tokoh ini menegaskan bahwa Malut United bukan hanya soal olahraga, melainkan simbol persatuan dan harapan bagi masyarakat setempat.

1. Mencetak Pemain Berstandar Internasional

Direktur Utama PT Malut Maju Sejahtera, Dirk Soplanit, menegaskan fasilitas ini dirancang untuk melahirkan talenta yang mampu bersaing di panggung dunia. Menariknya, fokus pengembangan tidak hanya terpaku pada skill di atas lapangan, tetapi juga pembentukan karakter.

“Training Camp Malut United FC akan menjadi tempat pengembangan pemain muda agar bisa sampai ke level internasional, bukan hanya level nasional. Mereka juga akan dibekali dengan akhlak dan moral yang baik,” ujar Dirk Soplanit di sela-sela acara yang juga turut mengundang 30 anak yatim piatu tersebut, dikutip Selasa (24/3/2026).

Malut United bangun fasilitas training camp berstandar internasional. (Media Malut United)

Senada dengan visi manajemen, Sultan Ternate dan Sultan Tidore melihat fasilitas ini sebagai wadah harmoni. Sultan Tidore berharap generasi muda dapat menjaga aset berharga ini, sementara Sultan Ternate memuji peran klub dalam menyatukan keberagaman masyarakat Maluku Utara dalam semangat toleransi.