HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ingin Dipanggil Timnas Indonesia Lagi, Dony Tri Pamungkas Siap Jaga Konsistensi di Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |21:00 WIB
Ingin Dipanggil Timnas Indonesia Lagi, Dony Tri Pamungkas Siap Jaga Konsistensi di Persija Jakarta
Pemain Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas. (Foto: Instagram/donytripamungkas)
JAKARTA – Bek kiri Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, menyadari betul panggilan Timnas Indonesia tidak datang dengan cuma-cuma. Baginya, performa impresif di level klub merupakan tiket utama untuk terus memikat hati pelatih John Herdman.

Penegasan ini muncul setelah Dony menunjukkan kualitasnya bersama Skuad Garuda dalam ajang FIFA Series 2026. Pemain berusia 21 tahun tersebut menjadi bagian penting saat Timnas Indonesia melumat Saint Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0 pada 27 Maret 2026, serta saat memberikan perlawanan sengit meski kalah tipis 0-1 dari Bulgaria tiga hari berselang.

Namun, rentetan caps internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) itu tidak membuatnya besar kepala. Ia pun akan berusaha menjaga konsistensi agar bisa terus bersinar di Persija hingga membuat Herdman memanggilnya ke Timnas Indonesia.

1. Fokus Bertahap

Pasca-agenda FIFA Series berakhir, Dony langsung mengalihkan radarnya kembali ke kompetisi domestik. Ia bertekad meningkatkan level permainannya saat kembali berseragam Macan Kemayoran agar tetap masuk dalam skema jangka panjang tim nasional.

Dony Tri Pamungkas. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Mungkin saya fokus step by step dulu sih, Bang. Habis ini saya fokus ke klub. Saya fokus ke diri saya sendiri untuk ya terus memberikan yang terbaik di liga nanti supaya terus dipantau oleh Coach John Herdman," ujar Dony saat ditemui di Jakarta, dikutip Kamis (2/4/2026).

Dony meyakini tolok ukur pemilihan pemain di era sekarang sangat bergantung pada kontribusi nyata di kompetisi.

"Saya kira kalau saya tidak bisa memberikan yang terbaik di liga, mungkin tidak mungkin juga bisa dipilih," tambahnya.

 

