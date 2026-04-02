Bintang Persib Bandung Antar Irak ke Piala Dunia 2026, Bojan Hodak Beri Pujian Setinggi Langit

BANDUNG – Keberhasilan Timnas Irak menyegel tiket ke Piala Dunia 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik sepak bola Bandung. Pasalnya, bek andalan Persib Bandung, Frans Putros, turut menjadi bagian dari skuad berjuluk Singa Mesopotamia tersebut saat mencatatkan sejarah di kancah internasional.

Timnas Irak memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Bolivia dengan skor 2-1 pada pertandingan final play-off antarbenua. Drama penentuan tersebut berlangsung di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko, Rabu, 1 April 2026.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyambut baik kabar anak asuhnya yang akan tampil dalam Piala Dunia 2026. Menurutnya, kesempatan tampil di putaran final Piala Dunia merupakan momen langka dan sangat berharga bagi karier profesional seorang pemain, apalagi Putros sudah berusia di atas 30 tahun.

"Seperti yang saya katakan, bagus kita memiliki pemain di Piala Dunia. Bagus untuknya karena saat ini, dia sudah di atas 30 tahun," kata Bojan Hodak dilansir dari laman Persib, Kamis (2/4/2026).

"Jadi, mungkin ini kesempatan terakhir," tambahnya.

1. Kesempatan Emas di Usia Senja

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan tampil di Piala Dunia adalah impian tertinggi bagi setiap pesepakbola. Jadi, dia harapkan Frans Putros memaksimalkannya jika kembali masuk dalam skuad Irak.

"Bagi setiap pemain, tampil di Piala Dunia adalah sebuah impian," sambung Bojan.