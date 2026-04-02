Jelang Semen Padang vs Persib Bandung, Bojan Hodak: Tuan Rumah Akan Tampil 200 Persen!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |10:07 WIB
Jelang Semen Padang vs Persib Bandung, Bojan Hodak: Tuan Rumah Akan Tampil 200 Persen!
Bojan Hodak sebut Semen Padang akan tampil 200 persen melawan Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan was-was dengan performa Semen Padang. Pasalnya, skuad Kabau Sirah -julukan Semen Padang- ingin meraih hasil maksimal demi keluar dari zona degradasi Super League 2025-2026.

Pertemuan Semen Padang vs Persib Bandung tersaji di pekan ke-26 Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu, 5 April 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Semen Padang Berstatus Giant Killer

Semen Padang saat menang 1-0 atas Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persija)
Semen Padang saat menang 1-0 atas Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persija)

Bojan Hodak mengatakan Semen Padang akan memberikan perlawanan sengit untuk Maung Bandung.Sebab, tim lawan berstatus tuan rumah dan sedang berjuang keluar dari zona degradasi.

Saat ini Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berada di puncak klasemen dengan 58 poin, unggul empat angka atas Borneo FC di posisi dua. Sementara itu, Semen Padang di posisi ke-17 dengan 20 poin.

Semen Padang juga dikenal sebagai Giant Killer. Mereka beberapa kali mengalahkan tim-tim besar musim ini seperti saat menumbangkan Dewa United dan Persija Jakarta.

"Melawan Semen Padang akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka bermain di kandang dan saat ini berada di zona degradasi. Saya rasa mereka akan tampil 200 persen," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman Persib Bandung, Kamis (2/4/2026).

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/49/3210710/madura_united_vs_borneo_fc-NZex_large.jpg
Hasil Madura United vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Menang 3-1, Pesut Etam Pepet Persib Bandung di Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/49/3210708/semen_padang_vs_persib_bandung-qtsI_large.jpg
Hasil Semen Padang vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Bungkam Tuan Rumah 2-0, Pangeran Biru Kukuh di Puncak Klasemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/49/3210702/semen_padang_vs_persib_bandung-EbZ2_large.jpg
Hasil Semen Padang vs Persib Bandung di Babak Pertama: Ramon Tanque Bawa Maung Bandung Unggul 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/49/3210690/persib_bandung-1GNE_large.jpg
Link Live Streaming Semen Padang vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 Malam Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/04/11/1693189/manchester-city-tembus-semifinal-piala-fa-usai-hancurkan-liverpool-40-zok.webp
Manchester City Tembus Semifinal Piala FA usai Hancurkan Liverpool 4-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/05/gelandang_persib_bandung_marc_klok.jpg
Tiket Semen Padang vs Persib Bandung Sold Out, Marc Klok: Seperti Laga Final!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement