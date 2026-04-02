Jelang Semen Padang vs Persib Bandung, Bojan Hodak: Tuan Rumah Akan Tampil 200 Persen!

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan was-was dengan performa Semen Padang. Pasalnya, skuad Kabau Sirah -julukan Semen Padang- ingin meraih hasil maksimal demi keluar dari zona degradasi Super League 2025-2026.

Pertemuan Semen Padang vs Persib Bandung tersaji di pekan ke-26 Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu, 5 April 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Semen Padang Berstatus Giant Killer

Bojan Hodak mengatakan Semen Padang akan memberikan perlawanan sengit untuk Maung Bandung.Sebab, tim lawan berstatus tuan rumah dan sedang berjuang keluar dari zona degradasi.

Saat ini Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berada di puncak klasemen dengan 58 poin, unggul empat angka atas Borneo FC di posisi dua. Sementara itu, Semen Padang di posisi ke-17 dengan 20 poin.

Semen Padang juga dikenal sebagai Giant Killer. Mereka beberapa kali mengalahkan tim-tim besar musim ini seperti saat menumbangkan Dewa United dan Persija Jakarta.

"Melawan Semen Padang akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka bermain di kandang dan saat ini berada di zona degradasi. Saya rasa mereka akan tampil 200 persen," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman Persib Bandung, Kamis (2/4/2026).