Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tuah Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya, Gali Freitas Kembali Temukan Ketajaman di Lini Depan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |03:01 WIB
Tuah Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya, Gali Freitas Kembali Temukan Ketajaman di Lini Depan
Pemain Persebaya Surabaya, Gali Freitas. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA – Kehadiran Bernardo Tavares sebagai pelatih baru Persebaya Surabaya sejak pekan ke-17 Super League 2025-2026 membawa dampak instan bagi performa Gali Freitas. Di bawah arahan pelatih asal Portugal tersebut, pemain kebangsaan Timor Leste ini tampil kian produktif bersama skuad berjuluk Baju Ijo.

Sebelum kedatangan Bernardo Tavares, Gali sempat mengalami masa sulit setelah mencetak gol perdana pada pekan ketiga usai didatangkan dari PSIS Semarang. Setelah momen tersebut, pemain lincah ini justru terjebak dalam paceklik gol yang cukup panjang di kompetisi kasta tertinggi Tanah Air.

1. Akhiri Paceklik Lewat Pendekatan Personal

Gali sempat absen mencatatkan namanya di papan skor selama 10 pekan, meskipun kontribusinya tetap terlihat lewat sumbangan tiga assist. Performa Gali pun baru benar-benar melonjak drastis setelah Tavares tiba, yang dibuktikan dengan keberhasilannya memborong dua gol saat Persebaya menumbangkan Malut United dengan skor 2-1.

Pemain berusia 21 tahun itu tidak menampik adanya peran besar Tavares dalam perkembangan permainannya di lapangan. Hal ini dikarenakan sang pelatih sangat intens melakukan dialog personal guna membangun kedekatan emosional dan teknis dengan para pemain.

Bernardo Tavares ingin Persebaya Surabaya konsisten meraih hasil positif
Bernardo Tavares ingin Persebaya Surabaya konsisten meraih hasil positif

“Dia selalu mengajak pemain meeting secara personal, termasuk saya, untuk terus improve jadi lebih baik. Saya berterima kasih kepada dia. Coach selalu meluangkan waktu untuk diskusi individual dan membantu pemain tampil lebih maksimal di lapangan,” ujar Gali dilansir dari laman Persebaya, Minggu (1/3/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/49/3204167/ramon_tanque-m965_large.jpg
Persib Bandung Nyaman di Puncak Klasemen, Ramon Tanque Ingatkan Rekan Setim Tak Terlena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/49/3204271/laga_bali_united_vs_persijap_jepara_berakhir_0_0_di_super_league_2025_2026-7IP8_large.jpg
Hasil Bali United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Laga Berakhir Tanpa Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/49/3204268/umuh_muchtar_mengultimatum_persib_bandung_agar_tidak_anggap_enteng_persebaya_surabaya-HkY0_large.jpg
Umuh Muchtar Ultimatum Persib Bandung Jelang Lawan Persebaya Surabaya: Jangan Anggap Enteng!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/49/3204257/semangat_persija_jakarta_membara_jelang_duel_krusial_melawan_borneo_fc-M9si_large.jpg
Laga Krusial, Semangat Persija Jakarta Membara Jelang Hadapi Borneo FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/28/11/1681719/timnas-futsal-putri-siap-kalahkan-australia-demi-kans-juara-piala-aff-ojp.webp
Timnas Futsal Putri Siap Kalahkan Australia demi Kans Juara Piala AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/28/gelandang_persebaya_surabaya_gali_freitas.jpg
Gali Freitas Meledak di Era Tavares, Ancaman Nyata Persib di Kandang Persebaya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement