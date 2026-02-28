Umuh Muchtar Ultimatum Persib Bandung Jelang Lawan Persebaya Surabaya: Jangan Anggap Enteng!

BANDUNG – Manajer Tim Persib Bandung, Umuh Muchtar, mengirim pesan tegas kepada skuadnya jelang menghadapi Persebaya Surabaya di pekan ke-24 Super League 2025-2026. Ia berharap Maung Bandung tidak menganggap remeh lawan.

Laga klasik antara Persebaya Surabaya vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Duel dijadwalkan berlangsung Senin 2 Maret 2026 pukul 20.30 WIB.

Partai tersebut akan menjadi momentum bagi Persib untuk menegaskan status pemuncak klasemen. Saat ini, mereka duduk di posisi pertama dengan koleksi 53 poin dari 22 laga.

1. Ditempel Ketat

Persib ditempel ketat Persija Jakarta yang memiliki 50 poin tapi sudah bermain 23 kali. Sebab itu, Umuh tidak mau Thom Haye dan kolega menganggap enteng laga melawan Persebaya.

"Jangan menganggap enteng terhadap lawan, harus benar-benar konsentrasi," kata Umuh dikutip dari laman resmi Persib, Sabtu (28/2/2026).

"Saya harap saat di Surabaya nanti, mainnya tetap (ngotot). Tenaga kalian lipat gandakan, pikiran kalian, otak kalian berlipat," tambah pria berkumis itu.