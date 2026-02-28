Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSIM Yogyakarta Sikat PSBS Biak 4-2, Jean Paul van Gastel Belum Puas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |15:51 WIB
PSIM Yogyakarta Sikat PSBS Biak 4-2, Jean Paul van Gastel Belum Puas
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel belum puas dengan kemenangan 4-2 atas PSBS Biak (Foto: Instagram/@psimjogja_official)
A
A
A

YOGYAKARTA – Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean Paul van Gastel, belum merasa puas dengan kemenangan 4-2 atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League 2025-2026. Menurutnya, Laskar Mataram masih harus berbenah.

Duel PSBS Biak vs PSIM Yogyakarta itu digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat 27 Februari 2026 malam WIB. Sempat tertinggal, tim tamu justru bisa menang 4-2.

1. Evaluasi

PSBS Biak vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

Van Gastel mengatakan evaluasi tim pelatih selanjutnya tertuju pada lini pertahanan akibat terlalu gampang kebobolan. Menurutnya, situasi tertinggal lebih dulu membuang banyak tenaga fisik pemain di atas lapangan hijau.

“Kami harus melakukan lebih baik untuk membuat pertandingan agar bisa dimenangkan dengan lebih mudah. Ini memakan terlalu banyak energi tidak perlu untuk memenangkan laga,” kata van Gastel dilansir dari laman i.League, Sabtu (28/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/49/3204154/bojan_hodak-faqC_large.jpg
Persib Bandung Makin Gacor, Bojan Hodak Lempar Pujian untuk Lini Serang Pangeran Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/49/3204114/kemenangan_telak_5_0_atas_madura_united_jadi_modal_persib_bandung_ke_markas_persebaya_surabaya-j1sk_large.jpg
Persib Bandung Hajar Madura United 5-0, Beckham Putra: Modal Tandang ke Persebaya Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/49/3204122/psim_yogyakarta_menang_4_2_atas_psbs_biak_di_super_league_2025_2026-hcNH_large.jpg
Hasil PSBS Biak vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Laskar Mataram Menang 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/49/3204092/yoo_jae_hoon-7zVl_large.jpg
Misi Penyelamatan Yoo Jae-hoon: Mantan Asisten Shin Tae-yong Siap Angkat Persijap Jepara dari Zona Degradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/27/49/1681401/bold-riders-kembali-dukung-gresini-racing-di-motogp-2026-bawa-kebanggaan-komunitas-motor-indonesia-gkp.webp
Bold Riders Kembali Dukung Gresini Racing di MotoGP 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/26/gloria_emanuelle_widjajaterry_hee_yong_kai_melaju.jpg
Gloria Soroti Emosi Terry Usai Tembus Semifinal German Open 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement