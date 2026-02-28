PSIM Yogyakarta Sikat PSBS Biak 4-2, Jean Paul van Gastel Belum Puas

YOGYAKARTA – Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean Paul van Gastel, belum merasa puas dengan kemenangan 4-2 atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League 2025-2026. Menurutnya, Laskar Mataram masih harus berbenah.

Duel PSBS Biak vs PSIM Yogyakarta itu digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat 27 Februari 2026 malam WIB. Sempat tertinggal, tim tamu justru bisa menang 4-2.

1. Evaluasi

Van Gastel mengatakan evaluasi tim pelatih selanjutnya tertuju pada lini pertahanan akibat terlalu gampang kebobolan. Menurutnya, situasi tertinggal lebih dulu membuang banyak tenaga fisik pemain di atas lapangan hijau.

“Kami harus melakukan lebih baik untuk membuat pertandingan agar bisa dimenangkan dengan lebih mudah. Ini memakan terlalu banyak energi tidak perlu untuk memenangkan laga,” kata van Gastel dilansir dari laman i.League, Sabtu (28/2/2026).