Persib Bandung Makin Gacor, Bojan Hodak Lempar Pujian untuk Lini Serang Pangeran Biru

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan apresiasi tinggi terhadap lini serang timnya yang tampil kian tajam di ajang Super League 2025-2026. Menurutnya, produktivitas gol yang tinggi menjadi kunci utama bagi Maung Bandung untuk mengamankan poin penuh dalam setiap pertandingan yang dijalani.

Skuad Maung Bandung baru saja mencatatkan kemenangan telak 5-0 atas Madura United dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis 26 Februari 2026. Menariknya, pada laga tersebut Hodak tidak mendampingi tim di pinggir lapangan lantaran sedang menjalani hukuman akumulasi kartu kuning.

1. Kebangkitan Rasa Percaya Diri Striker

Bojan menyoroti kembalinya kepercayaan diri para juru gedor dan dampak positif yang dihasilkan bagi kolektivitas tim. Baginya, ketajaman barisan depan Persib saat ini menjadi modal yang sangat krusial guna menatap pertandingan-pertandingan berat di depan mata.

"Sangat bagus kami bisa menang besar. Penting juga bagi para striker untuk mencetak gol karena mereka butuh kepercayaan diri," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman Persib, Sabtu (28/2/2026).

Persib Bandung vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persib)

2. Persaingan Sehat

Pelatih asal Kroasia tersebut menilai kehadiran pemain baru, Sergio Castel, telah memberikan warna baru serta menciptakan persaingan sehat di dalam internal tim. Selain itu, ia juga memuji performa deretan pemain cadangan yang mampu menjaga stabilitas permainan tim saat diturunkan.