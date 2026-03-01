Persib Bandung Nyaman di Puncak Klasemen, Ramon Tanque Ingatkan Rekan Setim Tak Terlena

BANDUNG – Persib Bandung semakin memperkuat posisinya di urutan teratas klasemen Super League 2025-2026. Keberhasilan ini sekaligus menjaga asa skuad Maung Bandung untuk mengamankan gelar juara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Tanah Air musim ini.

Tim besutan Bojan Hodak tersebut baru saja berpesta gol setelah melumat Madura United dengan skor telak 5-0. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis, 26 Februari 2026.

Berkat kemenangan atas Madura United itu, kini Persib berdiri di peringkat pertama dengan 53 poin. Unggul tiga angka dari Persija Jakarta yang berada di urutan kedua.

1. Fokus Tinggi di Tengah Tren Positif

Meski tengah nyaman di puncak klasemen, penyerang Persib Bandung, Ramon Tanque, mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat puas dengan pencapaian saat ini. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi mengingat perjalanan kompetisi yang masih sangat panjang.

Ramon Tanque (kiri) bersama Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)

"Kami akan terus bekerja keras dan lebih keras lagi. Saya yakin hal-hal hebat akan kembali datang (untuk tim ini)," kata Ramon Tanque dilansir dari laman Persib, Minggu (1/3/2026).

2. Kontribusi Nyata sang Juru Gedor

Pemain asal Brasil tersebut mengaku sangat gembira bisa menyumbangkan dua gol dalam kemenangan besar atas Madura United. Ia pun berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi maksimal demi kesuksesan Persib di laga-laga berikutnya.