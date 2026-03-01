Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Nyaman di Puncak Klasemen, Ramon Tanque Ingatkan Rekan Setim Tak Terlena

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |01:01 WIB
Persib Bandung Nyaman di Puncak Klasemen, Ramon Tanque Ingatkan Rekan Setim Tak Terlena
Pemain Persib Bandung, Ramon Tanque. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung semakin memperkuat posisinya di urutan teratas klasemen Super League 2025-2026. Keberhasilan ini sekaligus menjaga asa skuad Maung Bandung untuk mengamankan gelar juara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Tanah Air musim ini.

Tim besutan Bojan Hodak tersebut baru saja berpesta gol setelah melumat Madura United dengan skor telak 5-0. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis, 26 Februari 2026.

Berkat kemenangan atas Madura United itu, kini Persib berdiri di peringkat pertama dengan 53 poin. Unggul tiga angka dari Persija Jakarta yang berada di urutan kedua.

1. Fokus Tinggi di Tengah Tren Positif

Meski tengah nyaman di puncak klasemen, penyerang Persib Bandung, Ramon Tanque, mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat puas dengan pencapaian saat ini. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi mengingat perjalanan kompetisi yang masih sangat panjang.

Ramon Tanque (kiri) bersama Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)
Ramon Tanque (kiri) bersama Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)

"Kami akan terus bekerja keras dan lebih keras lagi. Saya yakin hal-hal hebat akan kembali datang (untuk tim ini)," kata Ramon Tanque dilansir dari laman Persib, Minggu (1/3/2026).

2. Kontribusi Nyata sang Juru Gedor

Pemain asal Brasil tersebut mengaku sangat gembira bisa menyumbangkan dua gol dalam kemenangan besar atas Madura United. Ia pun berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi maksimal demi kesuksesan Persib di laga-laga berikutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/49/3204271/laga_bali_united_vs_persijap_jepara_berakhir_0_0_di_super_league_2025_2026-7IP8_large.jpg
Hasil Bali United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Laga Berakhir Tanpa Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/49/3204268/umuh_muchtar_mengultimatum_persib_bandung_agar_tidak_anggap_enteng_persebaya_surabaya-HkY0_large.jpg
Umuh Muchtar Ultimatum Persib Bandung Jelang Lawan Persebaya Surabaya: Jangan Anggap Enteng!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/49/3204257/semangat_persija_jakarta_membara_jelang_duel_krusial_melawan_borneo_fc-M9si_large.jpg
Laga Krusial, Semangat Persija Jakarta Membara Jelang Hadapi Borneo FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/49/3204213/pelatih_psim_yogyakarta_jean_paul_van_gastel_belum_puas_dengan_kemenangan_4_2_atas_psbs_biak-hq7Z_large.jpg
PSIM Yogyakarta Sikat PSBS Biak 4-2, Jean Paul van Gastel Belum Puas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/27/11/1681593/resmi-hasil-drawing-liga-champions-real-madrid-vs-manchester-city-liverpool-bentrok-galatasaray-mne.webp
Resmi, Hasil Drawing Liga Champions: Real Madrid vs Manchester City, Liverpool Bentrok Galatasaray
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/25/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
10 Pemain Absen di Liverpool vs West Ham, Arne Slot Sampaikan Update Penting
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement