HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bali United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Laga Berakhir Tanpa Gol

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |22:34 WIB
Hasil Bali United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Laga Berakhir Tanpa Gol
Laga Bali United vs Persijap Jepara berakhir 0-0 di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR – Hasil Bali United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (28/2/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan gagal memanfaatkan peluang sepanjang 90 menit. Alhasil, pertandingan berakhir dengan skor kacamata.

Bali United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Bali United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Bali United langsung tampil agresif sejak awal pertandingan paruh pertama. Tim besutan Johnny Jansen itu memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah untuk menekan Persijap.

Kadek Arel sempat melepaskan tembakan terukur pada menit 4. Namun, bola berhasil ditangkap oleh kiper Persijap Jepara Sendri Johansah.

Laskar Kalinyamat -julukan Persijap Jepara- tak mau diam begitu saja. Serangan balik cepat nyaris berbuah gol untuk tim tamu. Tetapi, Bali United masih solid.

Kedua tim menampilkan jual beli serangan hingga pengujung laga paruh pertama. Akan tetapi, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang.

Memasuki babak kedua, Bali United kembali mencoba permainan ofensif. Namun, Persijap Jepara mampu menghalau serangan-serangan itu.

 

Halaman:
1 2
      
