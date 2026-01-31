Hasil Madura United vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Sengit, Laga Berakhir 0-0

PAMEKASAN – Hasil Madura United vs PSBS Biak di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (31/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan bermain begitu sengit sepanjang 90 menit. Beragam peluang yang tercipta gagal dimaksimalkan dengan baik sehingga skor tuntas tanpa gol.

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan tampil agresif sejak menit awal. PSBS Biak menciptakan peluang lebih dulu lewat tendangan Luquinhas di menit ke-7, namun masih bisa diblok pertahanan Madura United.

Laskar Sape Kerrab perlahan menemukan ritme permainannya. Tim besutan Carlos Parreira itu mendapat peluang pada menit ke-28 lewat tendangan Lulinha.

Setelah itu, pertandingan berjalan cukup alot. Serangan yang dilancarkan kedua kesebelasan belum ada yang berbuah gol. Pada akhirnya, Madura United dan PSBS Biak bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Kedua kesebelasan tidak menurunkan ritme permainannya usai jeda turun minum. Madura United dan PSBS Biak terus jual beli serangan meski masih belum berbuah manis.