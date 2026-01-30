Sudah Bedah Persita Tangerang, Persija Jakarta Siap Curi Poin Penuh!

Persija Jakarta sudah membedah kekuatan dan kekurangan Persita Tangerang jelang bentrokan di pekan ke-19 Super League 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Persija Jakarta sudah membedah kekuatan dan kekurangan Persita Tangerang jelang bentrokan di pekan ke-19 Super League 2025-2026. Pelatih Mauricio Souza yakin timnya memetik poin penuh.

Duel Persita Tangerang vs Persija Jakarta itu akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Jumat (30/1/2026) pukul 15.30 WIB. Tim tamu datang dengan optimisme tinggi.

1. Bukan Tim Mudah

Souza mengakui Persita bukan tim yang mudah dikalahkan. Namun demikian, pelatih asal Brasil itu telah menganalisis permainan Pendekar Cisadane itu demi meraih kemenangan.

“Kami punya satu minggu yang luar biasa. Dedikasi total dari pemain, latihan dengan baik untuk bisa persiapan untuk besok (Jumat),” kata Souza dalam konferensi pers jelang pertandingan, dikutip Jumat (30/1/2026).

“Kami sudah menganalisis Persita, sebuah tim yang berevolusi bagus di dalam kompetisi ini. Kami memiliki motivasi untuk pertandingan,” tegas pria berusia 51 tahun itu.

2. Siap Tempur

Hal senada juga diungkapkan oleh bek kanan Persija, Ilham Rio Fahmi. Ia menegaskan seluruh pemain sudah siap tempur dan bertekad membawa pulang poin penuh ke Jakarta.

“Saya sebagai pemain semua berjalan dengan baik seperti yang dibilang Coach Mauricio. Semua pemain siap menghadapi laga besok dan sebagai tim tamu yang datang ke Tangerang, kami tidak akan menganggap remeh tim Persita karena mereka sedang dalam tren yang bagus juga,” ujar Rio.