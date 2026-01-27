Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Shayne Pattynama Ceritakan Proses Kepindahannya dari Buriram United ke Persija Jakarta yang Begitu Cepat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |22:22 WIB
Shayne Pattynama Ceritakan Proses Kepindahannya dari Buriram United ke Persija Jakarta yang Begitu Cepat
Shayne Pattynama angkat bicara mengenai proses kepindahannya dari Buriram United ke Persija Jakarta yang begitu cepat (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

JAKARTA – Shayne Pattynama angkat bicara mengenai proses kepindahannya dari Buriram United ke Persija Jakarta yang begitu cepat. Ia mengaku langsung tertarik begitu ada tawaran dari klub barunya.

Pattynama didatangkan Skuad Macan Kemayoran di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 dengan kebutuhan untuk mengejar target juara. Ia diikat kontrak oleh Persija selama 2,5 musim.

1. Negosiasi Mulus

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

Shayne mengatakan pendekatan Persija denganya tidak memakan waktu yang panjang. Hal itu dikarenakan, kedua belah pihak punya ketertarikan yang sama.

"Prosesnya berjalan sangat cepat. Awalnya saya hanya mendengar ada ketertarikan. Lalu tiba-tiba langsung, 'Kami menginginkan kamu', Saya langsung mengatakan saya sangat tertarik," kata Shayne dilansir dari laman Persija, Selasa (27/1/2026).

Pemain berusia 27 tahun itu juga menilai proses negosiasi kontrak tidak berjalan alot. Alhasil, ia kini menjadi bagian dari Persija.

"Setelah itu kami bernegosiasi dan akhirnya mencapai kesepakatan. Prosesnya cepat, tapi semuanya berjalan sangat lancar dan baik," ucap Shayne.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
