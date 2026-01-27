Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Mendunia! Kylian Mbappe Sukai Unggahan Layvin Kurzawa Gabung Maung Bandung

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |11:48 WIB
Persib Bandung Mendunia! Kylian Mbappe Sukai Unggahan Layvin Kurzawa Gabung Maung Bandung
Kylian Mbappe menyukai unggahan Kurzawa gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@k.mbappe)
PERSIB Bandung mendunia dalam beberapa hari terakhir. Penyebabnya karena Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mengamankan mantan fullback kiri Paris Saint-Germain (PSG) dan Timnas Prancis, Layvin Kurzawa.

Minggu, 25 Januari 2026 malam WIB, Persib Bandung mengumumkan Layvin Kurzawa sebagai pemain anyar mereka. Pengumuman itu tak hanya disampaikan di media sosial, tapi langsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, kelar laga Persib Bandung vs PSBS Biak.

1. Unggahan Layvin Kurzawa Disukai Kylian Mbappe

Setelah resmi gabung Persib Bandung, Layvin Kurzawa telah mengunggah lima foto. Salah satu unggahan itu menyatakan Layvin Kurzawa takjub dengan sambutan yang diterima selama berada di Bandung.

Kylian Mbappe sukai unggahan Kurzawa yang gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@kurzawa)
“Bandung, terima kasih atas sambutan hangatnya. Ini luar biasa dan saya tak sabar membela Persib Bandung,” tulis Layvin Kurzawa di akun Instagram-nya, @kurzawa.

Unggahan yang di-posting 16 jam lalu itu telah disukai 395.000 akun. Dari 395.000 akun itu, salah satunya adalah megabintang Real Madrid dan Timnas Prancis, Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe dan Layvin Kurzawa memiliki hubungan yang baik. Mereka main bareng sejak membela AS Monaco (2014-2015), Paris Saint-Germain (2015-2024) hingga Timnas Prancis.

 

