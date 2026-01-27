Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kronologi Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Ditinggal Bus Kelar Laga Sassuolo vs Cremonese

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |02:05 WIB
Kronologi Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Ditinggal Bus Kelar Laga Sassuolo vs Cremonese
Emil Audero (kiri) pulang sendirian dari Sassuolo ke Cremona. (Foto: Instagram/@emil_audero)
KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero, mengalami kejadian unik usai melakoni laga tandang kontra Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Emil Audero harus pulang ke kota Cremona sendirian setelah ditinggal bus timnya. 

Cremonese menelan kekalahan tipis 0-1 dari Sassuolo di Mapei Stadium, Minggu 25 Januari 2026 WIB. Pertandingan ini cukup menyita perhatian pencinta sepak bola Tanah Air karena mempertemukan dua pemain Timnas Indonesia, yakni Emil Audero dan Jay Idzes.

Sassuolo menang 1-0 atas Cremonese. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)
1. Emil Audero Sedang Jawab Pertanyaan dari Jurnalis Indonesia

Namun, momen menarik terjadi setelah pertandingan berakhir. Bagaimana tidak? Cremonese meninggalkan Emil Audero Audero di stadion. Tidak ada satu pun ofisial tim atau pemain yang menyadari kalau kiper 29 tahun itu tertinggal. 

“Momen pascalaga yang tak biasa dialami Emil Audero. Ia sempat “tertinggal” di stadion usai laga Sassuolo vs Cremonese,” tulis laporan Sky Sports Italia, Selasa (27/1/2026). 

Sky Sports Italia melaporkan kejadian tersebut bermula ketika Emil Audero masih berada di area Mixed Zone Mapei Stadium. Kiper Timnas Indonesia itu diketahui sedang melayani jurnalis asal Indonesia bersama dengan Jay Idzes. 

Mereka melakukan sesi wawancara singkat dan sempat bertukar foto. Tanpa disadari, bus Cremonese sudah bertolak menuju kota Cremona. Tidak ada yang menyadari kalau Emil Audero tertinggal di stadion. 

 

