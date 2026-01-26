Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Bicara Riwayat Cedera Layvin Kurzawa, Yakin Tak Ganggu Persib Bandung!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |23:11 WIB
Bojan Hodak Bicara Riwayat Cedera Layvin Kurzawa, Yakin Tak Ganggu Persib Bandung!
Layvin Kurzawa punya riwayat cedera cukup mengkhawatirkan (Foto: Instagram/@persib)
BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku sudah tahu dengan riwayat cedera Layvin Kurzawa. Ia yakin isu tersebut tidak jadi masalah.

Kurzawa resmi diumumkan sebagai pemain anyar Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 25 Januari 2026 malam WIB. Ia diikat dengan kontrak enam bulan.

1. Riwayat Cedera

Layvin Kurzawa. (Foto: Instagram/kurzawa)

Kuat dugaan, durasi kontrak itu berkaitan dengan riwayat cedera Kurzawa. Pemain asal Prancis itu tercatat memiliki riwayat cedera yang panjang. 

Berdasarkan data yang diperoleh, Kurzawa pernah mengalami kerusakan ligamen saat dipinjam Fulham pada 2022-2023. Kondisi itu membuatnya dikembalikan ke Paris Saint-Germain (PSG)!

Setelah itu, Kurzawa bergabung dengan Boavista yang berlaga di Liga Portugal. Tidak lama, pemain berusia 33 tahun tersebut juga kembali mengalami cedera. 

Setelah satu bulan pulih, Kurzawa kembali mengalami cedera. Kali ini, ia terkendala di bagian otot dan harus beristirahat selama 52 hari.

Hodak mengaku paham dengan data-data itu. Ia yakin saat ini kondisi Kurzawa sudah membaik hingga akhirnya Persib berani merekrutnya hingga akhir musim 2025-2026.

 

