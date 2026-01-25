Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jordi Amat Girang Shayne Pattynama Gabung Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |12:34 WIB
Jordi Amat Girang Shayne Pattynama Gabung Persija Jakarta
Jordi Amat girang Shayne Pattynama resmi gabung Persija Jakarta (Foto: Instagram/@jordiamat5)
A
A
A

JAKARTA – Jordi Amat sungguh girang melihat Shayne Pattynama resmi bergabung ke Persija Jakarta. Ia berjanji untuk membantu kompatriotnya itu beradaptasi ke dalam tim.

Pattynama menjadi salah satu rekrutan anyar Persija di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu diikat kontrak hingga 2,5 musim ke depan dengan opsi perpanjangan. 

1. Kabar Mengejutkan

Shayne Pattynama berpose di SUGBK dengan seragam Persija Jakarta

Kehadiran Pattynama ke Persija tentu menjadi kabar yang cukup mengejutkan pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, satu lagi pemain keturunan Indonesia memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Super League. 

Tapi di satu sisi, kehadiran Pattynama menjadi kabar gembira bagi pendukung Persija. Skuad Macan Kemayoran pun juga begitu, tak terkecuali Jordi. Ia mengaku sudah sering berkomunikasi dengan calon rekan setim barunya itu.

“Iya, saya banyak berbicara dengannya (Shayne Pattynama) seminggu ini. Bertanya mengenai bagaimana prosesnya dan lain-lain. Dia sangat senang,” kata Jordi usai laga kontra Madura United di Jakarta, dikutip Minggu (25/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
