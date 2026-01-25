Jordi Amat Girang Shayne Pattynama Gabung Persija Jakarta

JAKARTA – Jordi Amat sungguh girang melihat Shayne Pattynama resmi bergabung ke Persija Jakarta. Ia berjanji untuk membantu kompatriotnya itu beradaptasi ke dalam tim.

Pattynama menjadi salah satu rekrutan anyar Persija di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu diikat kontrak hingga 2,5 musim ke depan dengan opsi perpanjangan.

1. Kabar Mengejutkan

Kehadiran Pattynama ke Persija tentu menjadi kabar yang cukup mengejutkan pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, satu lagi pemain keturunan Indonesia memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Super League.

Tapi di satu sisi, kehadiran Pattynama menjadi kabar gembira bagi pendukung Persija. Skuad Macan Kemayoran pun juga begitu, tak terkecuali Jordi. Ia mengaku sudah sering berkomunikasi dengan calon rekan setim barunya itu.

“Iya, saya banyak berbicara dengannya (Shayne Pattynama) seminggu ini. Bertanya mengenai bagaimana prosesnya dan lain-lain. Dia sangat senang,” kata Jordi usai laga kontra Madura United di Jakarta, dikutip Minggu (25/1/2026).