Hasil Persija Jakarta vs Madura United di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Macan Kemayoran Pepet Persib Bandung!

Persija Jakarta menang 2-0 atas Madura United di lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026. (Foto: Laman resmi Persija Jakarta)

HASIL Persija Jakarta vs Madura United di lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Persija Jakarta menang 2-0 atas Madura United dalam laga lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (23/1/2026) malam WIB.

Berkat kemenangan ini, Persija Jakarta memepet Persib Bandung di klasemen sementara Super League 2025-2026. Persib Bandung dan Persija Jakarta saat ini menduduki posisi dua dan tiga dengan koleksi poin sama, yakni 38 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta langsung bermain agresif dengan menekan Madura United. Akan tetapi, lini pertahanan Madura United cukup solid sehingga sulit ditembus.

Pada menit ke-28, Persija Jakarta punya kans menjebol gawang Madura United. Sayangnya, sepakan Maxwell Souza masih cukup lemah sehingga diamankan kiper Madura United Diky Indrayana.

Sampai akhirnya, Persija Jakarta asuhan Mauricio Souza unggul atas Madura United. Kepastian itu didapat setelah Gustavo Almeida cukup tenang mengeksekusi penalti pada menit ke-44.

Hingga babak pertama berakhir, tidak ada tambahan gol lagi. Alhasil, Persija Jakarta unggul 1-0 atas Madura United di babak pertama.