Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Madura United di Super League 2025-2026: Gustavo Almeida Bikin Macan Kemayoran Unggul 1-0!

Persija Jakarta unggul 1-0 atas Madura United di babak pertama. (Foto: Instagram/@Persija_Jkt)

PERSIJA Jakarta unggul 1-0 atas Madura United di babak pertama, dalam lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (23/1/2026). Gol tunggal Persija Jakarta dicetak Gustavo Almeida via eksekusi penalti di menit 44.

Jalannya Pertandingan

Persija Jakarta langsung bermain agresif dengan menekan Madura United. Akan tetapi, lini pertahanan Madura United cukup solid sehingga sulit ditembus.

Pada menit ke-28, Persija Jakarta punya kans menjebol gawang Madura United. Sayangnya, sepakan Maxwell Souza masih cukup lemah sehingga diamankan kiper Madura United Diky Indrayana.

Sampai akhirnya, Persija Jakarta asuhan Mauricio Souza unggul atas Madura United. Kepastian itu didapat setelah Gustavo Almeida cukup tenang mengeksekusi penalti pada menit ke-44. Hingga babak pertama berakhir, tidak ada tambahan gol lagi. Alhasil, Persija Jakarta unggul 1-0 atas Madura United di babak pertama.