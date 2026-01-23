Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Madura United, Mauricio Souza: Awal Perjuangan Menuju Juara Super League 2025-2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |13:37 WIB
Persija Jakarta vs Madura United, Mauricio Souza: Awal Perjuangan Menuju Juara Super League 2025-2026!
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, tak malu-malu lagi menyebut target juara jelang menghadapi Madura United (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, tak malu-malu lagi menyebut target juara jelang menghadapi Madura United di pekan ke-18 Super League 2025-2026. Bahkan, duel ini akan jadi awal perjuangan menuju titik utama!

Duel Persija Jakarta vs Madura United itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (23/1/2026) pukul 19.00 WIB. Ini merupakan pertandingan perdana kedua tim di putaran 2 Super League 2025-2026.

1. Klasemen Super League 2025-2026

Sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Persija saat ini duduk d posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025-2026. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu telah mengumpulkan 35 poin dari 17 pertandingan.

Rizky Ridho dan kawan-kawan tertinggal tiga angka dari pemuncak klasemen, Persib Bandung serta berjarak dua poin dari penghuni posisi dua Borneo FC. Situasi ini membuat kans Persija untuk juara masih terbuka lebar.

2. Awal Perjuangan

Souza mengatakan, laga melawan Madura United akan menjadi awal perjuangan Persija di putaran kedua. Ia menegaskan, fokus di paruh kedua musim ini adalah bersaing untuk menjadi juara.

"Semua orang tahu kami memiliki beberapa pemain yang absen. Tapi kami punya waktu yang cukup baik untuk bekerja," buka Souza dikutip dari laman resmi Persija, Jumat (23/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
