HOME BOLA LIGA INDONESIA

Breaking News: Shayne Pattynama Resmi Dilepas Buriram United, Gabung Persija Jakarta?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |12:33 WIB
Breaking News: Shayne Pattynama Resmi Dilepas Buriram United, Gabung Persija Jakarta?
Shayne Pattynama resmi dilepas Buriram United (Foto: Instagram/@buriramunitedofficial)
A
A
A

BURIRAM – Shayne Pattynama dan Buriram United resmi berpisah! Hal itu semakin menguatkan rumor kepindahan sang pemain ke Persija Jakarta jelang putaran 2 Super League 2025-2026.

Buriram United mengumumkan perpisahan dengan Pattynama di akun Instagram resminya (@buriramunitedofficial), Jumat (23/1/2026) pagi WIB. Dalam unggahan itu, pihak klub berterima kasih atas kontribusi pemain berdarah Semarang tersebut.

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)

"Buriram United Football Club ingin mengucapkan terima kasih kepada Shayne Pattynama atas komitmen dan profesionalismenya selama berada di klub," tulis Buriram United dalam unggahan itu, dikutip pada Jumat (23/1/2026).

1. Kesempatan Tampil

Di Buriram United, Pattynama mendapat kesempatan bermain sebanyak 10 kali. Rinciannya, ia turun enam kali di Liga Thailand, satu kali di Piala FA Thailand, dan tiga kali di AFC Champions League Elite.

Meski tak membuat banyak penampilan, Buriram United tetap berterima kasih kepada Pattynama. Pihak klub pun mendoakan kesuksesan sang pemain di masa depan.

"Kami mendoakan kesuksesan dalam kariernya dan yang terbaik untuk perjalanan selanjutnya," tulis Buriram United.

 

Halaman:
1 2
      
