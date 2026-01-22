Pesan Berguinho agar Persib Bandung Juara Super League 2025-2026

WINGER Persib Bandung, Berguinho, menatap optimistis putaran kedua Super League 2025-2026. Pemain asal Brasil itu siap bekerja lebih keras demi membawa Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juara.

Persib Bandung keluar sebagai juara paruh musim usai tampil impresif dengan koleksi 38 poin. Skuad polesan Bojan Hodak itu meraih 12 kemenangan, dua imbang, dan tiga kekalahan dari 17 pertandingan yang telah dimainkan.

1. Persib Bandung Panaskan Mesin

Berguinho saat membela Persib Bandung. (Foto: Instagram/@97berguinho)

Kini, skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mulai memanaskan mesin menatap putaran kedua kompetisi. Berguinho bertekad melanjutkan tren positif Persib Bandung. Ia tak mau posisi Maung Bandung digeser pesaing-pesaing terdekatnya seperti Borneo FC, dan Persija Jakarta.

“Tidak ada pilihan selain harus berusaha mempertahankan posisi kami yang sedang memimpin di posisi teratas,” tegas Berguinho, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (21/1/2026).

“Kami harus bekerja lebih keras, fokus dalam setiap pertandingan,” sambung mantan pemain Borneo FC.