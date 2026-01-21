Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ambisi Besar Jebolan Akademi Barcelona Bawa Persik Kediri Merangkak Naik di Klasemen Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |20:22 WIB
Ambisi Besar Jebolan Akademi Barcelona Bawa Persik Kediri Merangkak Naik di Klasemen Super League 2025-2026
Pemain Persik Kediri, Jon Toral. (Foto: Instagram/jontoral)
A
A
A

KEDIRI – Gelandang anyar Persik Kediri, Jon Toral, menebar ancaman menjelang debutnya di kompetisi Super League 2025-2026. Pemain yang mengenyam pendidikan sepak bola di akademi tersohor Barcelona, La Masia, dan Arsenal ini menegaskan kesiapannya untuk memberikan dampak instan bagi performa tim Macan Putih yang saat ini tengah berjuang di papan tengah.

Jon Toral mengatakan atmosfer kekeluargaan yang terbangun baik di Persik Kediri. Hal itu membuat proses adaptasinya berjalan dengan baik dengan tim barunya.

1. Sambutan Hangat di Markas Macan Putih

"Saya sangat senang dan sangat antusias bergabung dengan tim ini. Semua orang menyambut saya dengan sangat baik. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang, para pemain, pelatih, manajemen dan semua yang ada di klub," kata Jon Toral dilansir dari laman I-League 2025-2026, Rabu (21/1/2026).

"Saya sangat bersemangat untuk segera memulai dan menjalani musim saya bersama Persik Kediri," tambahnya.

Jon Toral. (Foto: Instagram/persikfcofficial)
Jon Toral. (Foto: Instagram/persikfcofficial)

Pemain berposisi gelandang itu menceritakan sempat melewati periode sulit tanpa adanya pertandingan di Super League India. Targetnya saat ini adalah kembali menikmati permainan sepak bola dan berusaha membawa Persik meraih hasil maksimal.

 

