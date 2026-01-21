Misi Penyerang Persija Jakarta Alaeddine Ajaraie Jadi Erling Haaland-nya Super League 2025-2026

REKRUTAN baru Persija Jakarta Alaeddine Ajaraie ingin bersinar bersama tim anyarnya di putaran kedua Super League 2025-2026. Bukan tak mungkin, Alaeddine Ajaraie muncul sebagai Erling Haaland-nya Super League, yang mana jumlah gol lebih banyak ketimbang laga yang dimainkan.

1. Top Skor Liga India 2024-2025

Musim lalu, Alaeddine Ajaraie menjadi top skor Liga India dengan koleksi 23 gol dari 24 pertandingan. Selain itu, ia juga menyumbang tujuh assist.

Musim ini di dua turnamen yang ada di India, Alaeddine Ajaraie lebih gila lagi. Dari sembilan pertandingan bersama NorthEast United, Alaeddine Ajaraie mengemas 10 gol!

Selintas, keberadaan Alaeddine Ajaraie mengingatkan kita kepada penyerang Manchester City, Erling Haaland. Musim ini di Liga Inggris, Erling Haaland mengemas 20 gol dari 22 pertandingan. Ia unggul empat bola dari Igor Thiago (Brentford) di posisi dua pencetak gol terbanyak.

2. Berusaha Tampil Menggila di Persija Jakarta

Alaeddine Ajaraie berusaha segera nyetel dengan gaya permainan skuad asuhan Mauricio Souza. Ia sudah tidak sabar memberikan kontribusi terbaik untuk Persija Jakarta.