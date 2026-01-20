Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Profil Paulo Ricardo, Calon Pemain Anyar Persija Jakarta Jebolan Liga Konferensi Eropa 2025-2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |09:38 WIB
Profil Paulo Ricardo, Calon Pemain Anyar Persija Jakarta Jebolan Liga Konferensi Eropa 2025-2026!
Paulo Ricardo segera gabung Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@pauloricardof94)
A
A
A

PERSIJA Jakarta kembali melakukan pergerakan di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu dilaporkan telah merekrut bek tengah anyar asal Brasil, Paulo Ricardo.

Kabar tersebut diungkapkan salah satu jurnalis Italia, Lorenzo Lepore. Bahkan, Lepore mengungkapkan Paulo Ricardo saat ini dalam perjalanan menuju Jakarta untuk diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan anyar Macan Kemayoran. 

Paulo Ricardo segera diperkenalkan sebagai pemain Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@lorenzooleporee)
Paulo Ricardo segera diperkenalkan sebagai pemain Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@lorenzooleporee)

“Sang pemain memulai perjalanannya pada malam hari, 18 Januari, berangkat dari Brasil. Ia terlebih dahulu melakukan perjalanan dari Laguna ke Rio de Janeiro, sebelum melanjutkan penerbangan dari Rio menuju Jakarta,” tulis Lepore di akun instagram-nya.

1. Karier Paulo Ricardo

Paulo Ricardo memiliki rekam jejak yang apik. Bek 31 tahun itu sudah malang melintang di sejumlah kompetisi dunia, mulai dari Serie A Brasil, Liga Pro Arab Saudi, Liga Super Swiss, dan Veikkausliiga Finlandia.

Klub terakhir Paulo Ricardo adalah Kuopion Palloseura, tim kasta tertinggi Liga Finlandia. Ia pun memiliki catatan istimewa. Sebelum berpisah dengan klubnya, ia terakhir tampil di Liga Konferensi Eropa 2025-2026 dari babak kualifikasi hingga fase grup.

Paulo Ricardo membantu Kuopion Palloseura lolos ke putaran final Liga Konferensi Eropa 2025-2026 dengan tampil dua dari empat pertandingan. Kemudian, ia juga mencatatkan empat penampilan di fase grup.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/49/3196198/alaeddine_ajaraie_berambisi_antar_persija_jakarta_juara_super_league_2025_2026-xY6T_large.JPG
Penyerang Persija Jakarta Alaeddine Ajaraie: Target Juara Bikin Saya Makin Termotivasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/49/3196120/persib_bandung_diprediksi_juara_super_league_2025_2026_persibcoid-0ZFi_large.jpg
Saddil Ramdani: 100 Persen Yakin Persib Bandung Juara Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/49/3196241/layvin_kurzawa-AsPI_large.jpg
Harga Pasaran Mantan Bek PSG Layvin Kurzawa yang Dirumorkan Gabung Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/49/3196224/layvin_kurzawa-nHRO_large.jpg
Media Prancis: Bukan Eropa, Layvin Kurzawa Pilih Persib Bandung sebagai Destinasi Baru Kariernya
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/19/49/1667615/daftar-lengkap-pembalap-motogp-2026-musim-terakhir-mesin-1000cc-jpr.webp
Daftar Lengkap Pembalap MotoGP 2026: Musim Terakhir Mesin 1.000cc
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/01/02/cristian_gonzales.jpg
Legenda Timnas Indonesia Sarankan John Herdman Blusukan Super League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement