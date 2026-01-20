Profil Paulo Ricardo, Calon Pemain Anyar Persija Jakarta Jebolan Liga Konferensi Eropa 2025-2026!

PERSIJA Jakarta kembali melakukan pergerakan di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu dilaporkan telah merekrut bek tengah anyar asal Brasil, Paulo Ricardo.

Kabar tersebut diungkapkan salah satu jurnalis Italia, Lorenzo Lepore. Bahkan, Lepore mengungkapkan Paulo Ricardo saat ini dalam perjalanan menuju Jakarta untuk diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan anyar Macan Kemayoran.

Paulo Ricardo segera diperkenalkan sebagai pemain Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@lorenzooleporee)

“Sang pemain memulai perjalanannya pada malam hari, 18 Januari, berangkat dari Brasil. Ia terlebih dahulu melakukan perjalanan dari Laguna ke Rio de Janeiro, sebelum melanjutkan penerbangan dari Rio menuju Jakarta,” tulis Lepore di akun instagram-nya.

1. Karier Paulo Ricardo

Paulo Ricardo memiliki rekam jejak yang apik. Bek 31 tahun itu sudah malang melintang di sejumlah kompetisi dunia, mulai dari Serie A Brasil, Liga Pro Arab Saudi, Liga Super Swiss, dan Veikkausliiga Finlandia.

Klub terakhir Paulo Ricardo adalah Kuopion Palloseura, tim kasta tertinggi Liga Finlandia. Ia pun memiliki catatan istimewa. Sebelum berpisah dengan klubnya, ia terakhir tampil di Liga Konferensi Eropa 2025-2026 dari babak kualifikasi hingga fase grup.

Paulo Ricardo membantu Kuopion Palloseura lolos ke putaran final Liga Konferensi Eropa 2025-2026 dengan tampil dua dari empat pertandingan. Kemudian, ia juga mencatatkan empat penampilan di fase grup.