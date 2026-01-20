Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Segini Kisaran Gaji Striker Gacor Alaeddine Ajaraie di Persija Jakarta

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |15:21 WIB
Segini Kisaran Gaji Striker Gacor Alaeddine Ajaraie di Persija Jakarta
Pemain Persija Jakarta, Alaeddine Ajaraie. (Foto: Instagram/Persija)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta secara mengejutkan berhasil mengamankan jasa bomber maut asal Maroko, Alaeddine Ajaraie, untuk mengarungi putaran kedua Super League 2025-2026. Kedatangan penyerang berusia 33 tahun ini dengan status pinjaman dari klub India, NorthEast United FC, membawa ekspektasi tinggi sekaligus memicu rasa penasaran publik mengenai nilai kontrak sang pemain.

Berdasarkan data dari Salary Sports, Ajaraie merupakan pemain dengan bayaran tertinggi di klub sebelumnya. Penyerang tajam ini menerima rata-rata gaji sebesar Rp56,5 juta per pekan, yang jika dikalkulasikan mencapai Rp2,9 miliar per tahun.

Nilai pasar Ajaraie pun dilaporkan melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp5,67 miliar berkat performa impresifnya di kompetisi India.

1. Mesin Gol Haus Darah dengan Statistik Mewah

Keputusan Persija Jakarta mendatangkan Ajaraie bukanlah tanpa alasan. Direktur Persija, Mohamad Prapanca, menegaskan kehadiran striker berpengalaman ini adalah langkah nyata evaluasi tim untuk mempertajam lini serang.

Persija Jakarta mendatangkan Alaeddine Ajaraie (Foto: Persija Jakarta)
Persija Jakarta mendatangkan Alaeddine Ajaraie (Foto: Persija Jakarta)

Statistik Ajaraie memang tergolong luar biasa. Pada musim 2024-2025, ia mengoleksi 23 gol dan 7 assist dari 25 laga.

Bahkan di pertengahan musim ini saja, Ajaraie telah membukukan 10 gol dan 5 assist hanya dalam waktu bermain 747 menit. Pengalamannya membela klub-klub besar seperti AS FAR Rabat (Maroko) dan Muaither FC (Qatar) diharapkan menjadi pembeda di lini depan Macan Kemayoran demi mengejar gelar juara musim ini.

 

